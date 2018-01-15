Ömerli - Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde 20 saatlik su kesintisi yaşanacak. İşte kesinti yaşanacak o mahalleler...

FATİH VE ZEYTİNBURNU İLÇELERİNDE 20 SAATLİK SU KESİNTİSİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) açıklamasına göre, Ömerli - Bahçelievler isale hattında meydana gelen arızanın onarılması nedeniyle Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde 20 saatlik su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi 15 Ocak Pazartesi 16:30 ile 16 Ocak Salı 12:30 arası yaşanacak. İşte su kesintisinden etkilenecek mahalleler;

Fatih İlçesi:

Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük Mahallelerinin tamamı ile Topkapı Mahallesi’nin alt kotları.

Zeytinburnu İlçesi:

Zeytinburnu ilçesinin tüm mahalleleri su kesintisinden etkilenecek.

Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde su kesintisi!

su kesintisi

iski

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER