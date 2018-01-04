Sözcü’nün haberine göre, mekan çıkışı gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Fatma Turgut, Sertab Erener ile arasının kötü olduğu yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.



Gazetecilerin “Demir Demirkan ile albüm çalışması yaptığınız için Sertab Erener ile aranız açıldığı yazıldı. Neler söyleyeceksiniz?” sorusuna Turgut, “Sertab ile aramda bir sorun yok. Hatta bugün bana mesaj atarak, doğum günümü kutladı. Sürekli görüşüyoruz” diyerek aralarında bir sorun olmadığını dile getirdi.

Sertab Erener

Fatma Turgut