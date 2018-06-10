Baklagiller familyasından keçiboynuzunun, içerdiği çözünmez posa, polifenoller ve taninler ile sağlığa olumlu etkileri bulunuyor.
Özellikle de antioksidan özelliğiyle de kalp-damar sağlığına oldukça önemli yararlar sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, bu mucizevi bitki hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir minerallerinden zengin olan keçiboynuzunun, toplam posa miktarı da yüksek oranlarda seyrediyor.
Çözünür ve çözünmez posa içeriği dışında iyi bir kalsiyum kaynağı da olan keçiboynuzunun özellikle kadınlar ve çocuklar tarafından tüketilmesi daha da önem taşıyor.
İHA'nın haberien göre; kadınlarda ilerleyen yaşlarda kemiklerden kalsiyum çekilimi olduğu için osteoporoza karşı önlem alınmasını sağlayan keçiboynuzu, çocukların kemik gelişiminde de kalsiyum depolarını doldurmaya yarıyor.
"KALP-DAMAR SAĞLIĞINI KORUYUCU ÖZELLİĞE SAHİP"
Kalp-damar sağlığını koruyan keçiboynuzu ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Diyetisyen Gözde Gence, kan kolesterol düzeyi ve keçiboynuzu ile ilgili yapılan bir çalışmanın sonuçlarını şu sözlerle açıklıyor;
"Kan kolesterol düzeyinin normalin üzerinde olduğu durumda düzenli olarak keçiboynuzu unu tüketilmesi üzerine yapılan bir çalışmada kan kolestrol düzeyi ve LDL kolestrolü üzerine olumlu sonuçlar elde edildi.
Yapılan çalışma gereği, kan kolesterol düzeyi normalin üzerinde olan kişiler 2 ay boyunca çiğ şekilde 10 gram keçiboynuzu unu tüketti.
Su, süt veya yoğurda atılarak keçiboynuzunun 2 ay tüketilmesi sonucunda değerlerin normale döndüğü gözlendi.
Buna benzer yapılan çalışmalar, keçiboynuzunun kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişilerde de koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılabildiğini gösteriyor."
Diyetisyen Gözde Gence, LDL kolestrol ve total kolestrolü düşürmeye yardımcı olduğundan dolayı hiperlipideminin azalmasını sağlayan keçiboynuzunun, kanı temizleme özelliği olduğunu ve damar tıkanıklığı riskini azalttığını da sözlerine ekliyor.
"SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK OLUYOR"
Sağlığa yararlı bitkilerden keçiboynuzunun içeriğinde bulunan çözünmez posa, bağırsak ve sindirim sistemine de olumlu etkiler sağlıyor.
Vücuttaki suyun tutulmasını sağlayarak bağırsak içinde besinlerin hareketini etmesine yardımcı olan keçiboynuzu, sindirilemez bir özelliği olması nedeniyle bağırsakların süpürgesi görevini görüyor, dışkıya yumuşaklık ve hacim kazandırarak kabızlığı önlüyor.
Diyetisyen Gözde Gence, süte kakao yerine keçiboynuzu unu konularak tüketilmesini öneriyor.
"ÖKSÜRÜK TEDAVİSİNDE DE KULLANILIYOR"
Keçiboynuzunun sindirim sistemi ve kalp-damar sağlığının yanı sıra başka faydaları da bulunuyor.
Diyetisyen Gözde Gence, bu faydaları şöyle sıralıyor;
"Yüksek kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığına önemli faydaları bulunuyor, balgam söktürücü özelliği ile öksürük tedavisinde kullanılıyor.
Akciğerleri temizliyor, sigaranın oluşturduğu hasarı azaltmaya çalışıyor, antioksidan özelliği ile kansere karşı koruyucu etki gösteriyor.
Alerjik hastalıklara, astım ve bronşite iyi geliyor ve antioksidan içeriği sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösteriyor."
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