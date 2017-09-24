Fazilet Hanım ve Kızları 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Fazilet Hanım 15. bölüm özeti!

Cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları 15. bölümüyle dün akşam yayınlandı. Yayınlanan bölümü izleyemeyen dizinin takipçileri, merakla "Fazilet Hanım ve Kızları 15. bölüm özeti" diye arama yapıyor. Aynı zamanda yayınlanan 15. bölümün ardından Fazilet Hanım ve Kızları 16. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 15. bölüm özeti ve 16. bölüm fragmanı...
FAZİLET HANIM VE KIZLARI 16. BÖLÜM FRAGMANI
Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 30 Eylül Cumartesi günü ekrana gelecek olan 16. bölümünde neler yaşanacak? İşte Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin merakla beklenen 16. bölüm fragmanı...
FAZİLET HANIM VE KIZLARI 15. BÖLÜM ÖZETİ
Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin dün akşam ekrana gelen 15. bölümünde Ece ve Hazım’ın şok evliliği Hazan ve tüm Egemen’ler için yıkıcı olur.
Ece ve Hazım’ın şok evliliği Hazan ve tüm Egemen’ler için yıkıcı olur. Akıl almaz nikaha tanık olan Hazan, Yağız ve Sinan şaşkınlık ve öfkelerini farklı hedeflerden çıkarırken, yalıda kopan kıyamet gelecek fırtınalı günlerin habercisidir. Hazan, tüm gücüyle kardeşini bu çılgınlıktan kurtarmak için savaşırken, Ece’nin tavrı hem ablası hem de annesi için sarsıcı olur.
Kızının attığı imza ile hayallerine kavuşan Fazilet, kendini bir anda iki kızı arasında bulurken, Hazım’ın çocuklarından aldığı tepki, korkularının da ötesindedir. Egemen kardeşler, babalarıyla köprüleri atarken herkes kendi yolunda, kendi fırtınasına yürür.
Kim ne derse desin kardeşinin bu evliliği kendi rızasıyla yaptığına inanmak istemeyen Hazan düğümü tek başına çözemeyeceğinin farkındadır, yardım istemek için uzandığı el ise bambaşka bir yola girmiş durumdadır. Hazım ve Ece evliliği, Yağız, Hazan ve Sinan arasındaki dengeleri de kaçınılmaz şekilde sarsar.
Şok evliliğe olan tepkiler dalga dalga yükselirken işler Ece için tehlikeli bir noktaya varır. Hazan ise sürpriz bir karşılaşma ile kendini ucu Yağız ve Sinan’a dolanan bambaşka bir düğümün içinde bulmak üzeredir.
- Fazilet Hanım ve Kızları
- Fazilet Hanım ve Kızları 16. bölüm fragmanı
- Fazilet Hanım ve Kızları 15. bölüm
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