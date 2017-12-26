Fazilet Hanım ve Kızları 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Avşar Film imzalı, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu yaptığı, başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruzun paylaştıkları Fazilet Hanım ve Kızları dizisi 29. yeni bölümü ile Cumartesi günü Star Tv'de. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 29. bölüm fragmanı.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fazilet Hanım ve Kızları dizisi 29. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Fragmanda heyecan doruklardayken Fazilet, Yasemin'den intikam almak için harekete geçiyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 29. yeni bölüm fragmanı;

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 28. BÖLÜM ÖZETİ

Fazilet ve Hazan, Ece’nin masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, Yağız kafasındaki soru işaretlerinin peşindedir. Hazan, karanlık günlerden Sinan’la birbirlerine tutunarak geçeceklerine inanırken onu ağır bir hayal kırıklığı beklemektedir. Sinan’dan beklediği desteği bulamayan Hazan, yanında bir kez daha Yağız’ı bulur.



Sinan ve Yağız, babalarına kurulan tuzakta tamamen ayrı saflara ayrılırken Gökhan da Yasemin’le yaşadığı kanlı yüzleşmenin ardından yol ayrımındadır. Geçmişten gelen büyük bir hata, Gökhan’ın yapacağı kritik seçimi daha da karışık bir hale getirir. Fazilet, kızının özgürlüğü için çırpınırken, Ece cezaevinde yaptığı hatalarla ağır bir yüzleşme içindedir. Dışarıda, özgürlüğü için verilen kıran kırana savaşa karşın, Ece’nin seçimi herkesi şoke eder. Ece, kendini cezalandırarak sessizliğe gömülürken, Selin Ece’nin kaderini adalete bırakmayacak kadar nefret doludur.

Sinan ve Yağız arasında, ayrı saflarda olmanın gerilimi giderek yükselirken, Hazan Sinan’la arasına kalın bir duvar örer. Mahkeme günü, hafızalardan silinmeyecek olaylarla gelirken, hem Fazilet hem de Egemen’ler cephesi, Gökhan’ın attığı büyük adımla neye uğradıklarını şaşıracaktır.

Fazilet Hanım ve Kızları

Fazilet Hanım ve Kızları fragman

Fazilet Hanım fragman

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Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı

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