Fed'in Başkan adayı Powell Senato'daki ön oylamayı geçti

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Beyaz Saray'ın Fed Başkan adayı Powell'ı 1'e karşı 22 oyla onayladı. Jerome Powell'ın Fed Başkanı olmasına karşı çıkan tek isim ise Demokrat Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren oldu.

AA'nın haberine göre; Warren, Powell'a "finansal regülasyonları gevşetmeye sıcak bakması" nedeniyle muhalafet ettiğini açıkladı.

Powell, Komite'de geçen hafta yapılan "onay oturumu"nda bankaların kendi çıkarları için ticari işlemler yapmasına bazı sınırlandırmalar getiren "Volcker Kuralı" dahil olmak üzere bazı regülasyonların revize edilmesinden yana olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed adaylarının tüm senatörler tarafından Genel Kurulda oylanmadan önce Senato Bankacılık Komitesinde kabul edilmesi gerekiyor. Bankacılık Komitesinin onay verdiği Powell'ın adaylığının bu hafta içinde Senato Genel Kurulunda oylanması bekleniyor.

Powell, Senato Genel Kurulundaki 100 temsilcinin 51'inden "evet" oyu alması durumunda Fed Başkanı olmaya hak kazanacak.

Siyaset ve hukuk alanlarında eğitim gören Jerome Powell, Fed'in yaklaşık 40 yıldır "ekonomi derecesine sahip olmayan tek başkanı" olma özelliğini de taşıyacak. Bankaya 1978'den sonra başkan olan Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke ve Janet Yellen'ın ekonomi alanında doktora dereceleri bulunuyordu.

Mevcut Fed Başkanı Yellen, Powell'ın göreve başlamak üzere yemin etmesini takiben Fed'den tamamen ayrılacağını açıklamıştı.

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