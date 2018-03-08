Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, takımın bu sene gösterdiği iyi performansta önemli rol oynuyor. Feghouli, bu sezon ligde 18, Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere toplam 22 resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı giydi.
> Ligde 105 dakikada bir katkı
Galatasaray formasını ilk olarak ligin 4. haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor karşılaşmasında giyen Cezayirli futbolcu, ilk golünü ise 6. haftadaki Bursaspor deplasmanında kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu, ligde sahada kaldığı 1260 dakikada 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 de asist yaptı. Başarılı futbolcu ayrıca kupada da 221 dakikada 1 gol, 1 asist ile mücadele etti.
> İlk kez bir maçta 3 asist yaptı
Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ettiği mücadelede Feghouli, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Müsabakada 3 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa bir maçta 3 gol pası verdi.
> En iyi sezonunu geçiriyor
Yıldız futbolcu, 2014-2015 sezonunda La Liga'da Velancia forması giyerken, ligde çıktığı 33 karşılaşmada 6 gol, 5 asist ile oynamıştı. Bu istatistik, Feghouli'nin kariyerinde hücuma en fazla katkı verdiği sezon olarak kayıtlarda yer alıyordu. Galatasaray ile bu sezon ligde ve kupada toplam 22 maça çıkan Cezayirli futbolcu, 6 gol, 8 asitle hücuma toplam 14 kez katkıda bulundu. Başarılı oyuncu, böylece lig bitmeden kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.
Feghouli, bu sezon ligde 3 sarı kart görürken, 1 kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
> Galatasaray, katkı verdiği 10 maçta 1 kez yenildi
28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon ligde ve kupadaki 10 karşılaşmasında skora katkı verdi. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 9 kez galip gelirken, 1 kez mağlup oldu. Aslan, tek mağlubiyetini deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 2-1'lik skorla aldı. Feghouli bu maçta Badou Ndiaye'ye asist yapmıştı.
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