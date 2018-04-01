Corinthians ile Palmeiras maçının ilk yarısının sonlarında kazanılan serbest vuruş sonrasında saha içinde olaylar çıktı. Olayın yaşandığı bölgeye gelen Melo, sonrasında sinirlerine hakim olamadı. Rakibine müdahalede bulunan Melo, direkt kırmızı kart gördü. Melo'nun dışında corinthians'ta da Clayson kırmızı kart gördü.

Öte yandan Melo'nun formasını giydiği Palmeiras, 7. dakikada Miguel Borja'nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.

MAÇ SONU AÇIKLAMA YAPTI

Corinthians maçının ardından açıklamalar yapan tecrübeli futbolcu, olayda hiçbir şey yapmadığını söyledi. Melo, "Pozisyonda hiçbir şey yapmadım. Benim adım çıkmış ve bunun bedelini ödedim. Kırmızı kartın tek sebebi bu!" ifadelerini kullandı.