SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Ahmet Kemal Digilli, Ali Köseoğlu

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Ayşe Cora 9, Vaughn 8, Dabovic 18, Verameyenka 9, Plum 8, Tuğçe Canıtez 8, Tilbe Şenyürek 7, Esra Ural Topuz 6, Pelin Derya Bilgiç 2, Melisa Korkmaz

HATAY BB: Özge Yavaş 18, Bahar Öztürk 5, Mitchell 13, Paris 18, Abdelkader 21, Snytsina 4, Hülya Çoklar 2, Merve Aydın 2, Devran Tanaçan 1, Seda Deniz

1. PERİYOT: 24-15

DEVRE: 50-33

3. PERİYOT: 72-56

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla ligdeki 7. karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe: 86 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 84 | MAÇ SONU

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