Antalyaspor ile oynanan maçta Ülker Stadı’nı dolduran 35 bin taraftarın hedefi Beşiktaş ve teknik direktörü Şenol Güneş’ti. Fenerbahçeli taraftarlar, maçın büyük bölümünde Güneş ve Siyah-Beyazlı takım aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre maçtan önce Güneş aleyhine ağır küfürlü tezahüratlar yapan taraftarlar, karşılaşma sırasında da uzun süre tecrübeli teknik adama tepki gösterdi. Maçın büyük bölümünde Beşiktaş aleyhine tezahüratlar da sürdü.

TOLGA ZENGİN DE HEDEFTEYDİ



Derbide Tolga Zengin’in taraftarlarla kavgası da Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla isyan ettirmişti. Nitekim bu durum dün akşamki maçta tribünlere yansıdı ve tecrübeli kaleci de ağır bir şekilde protesto edildi. 90 dakika boyunca Beşiktaş, Şenol Güneş ve Tolga Zengin aleyhine tezahüratlarda bulunan Fenerbahçeliler, “Şenol Güneş ölmedi, kalbimizde yaşıyor” tezahüratı da yaptılar.

"TARAFTARIN YAPTIĞINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Teknik direktör Aykut Kocaman, Ülker Stadı’nda dün akşam taraftarların Şenol Güneş’e yaptıkları küfürlü tezahüratlara büyük tepki gösterdi... Kocaman, “Ortada bir oyun var, bunu düzenleyen biz değiliz. Bunca zaman Fenerbahçe forması giymiş biri olarak tribünlerin bu davranışını şiddetle kınıyorum. Küfürü ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Beşiktaş’a yakıştıramıyorum. Bana da yapılmasını istemiyorum ve şiddetle kınıyorum” dedi.

KÖŞELERE POLİS OTURDU

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş maçında Ülker Stadı’nda korner atışları sırasında sahaya sürekli yabancı madde atılmıştı. Bunun bir kumpas olduğunu belirten F.Bahçe yönetimi ve emniyet güçleri dün akşam ilginç bir önlem aldı. Ülker Stadı’ndaki dört korner atışının kullanıldığı yerin arkasındaki tribünlere taraftar alınmadı ve polisler oturtuldu.