Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu asbaşkanı Ozan Balaban, THY Euroleague’de üst üste 4. kez Final-Four oynayacak olan Sarı-Lacivertli takımın sponsor konusunda sıkıntı yaşamadan yoluna devam edeceğini söyledi.
Kamuoyunda şu anki sponsor Doğuş’un desteğini çekeceği yönünde çıkan haberlere yönelik olarak açıklama yapan Balaban, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in çok iyi bir Fenerbahçe olduğunu herkesin bildiğini ifade ederek, “Ferit bey 20 yıldır zaten destek bize veriyor. Ferit bey ve başkanımız sayın Aziz Yıldırım arasında para problem olmaz. Eğer devam etmek isterlerse ederler, etmezlerse de etmezler. Vakti geldiğinde oturur konuşuruz. Olur da devam etmek istemedi. Camiamızda Ferit bey gibi birçok patron var. Umarım öyle bir durumda onlardan biri bu takıma sahip çıkar. Onlar çıkmazsa da Aziz bey zaten bu takıma sahip çıkıyor” dedi.
OBRADOVIC'TEN TARAFTARA ÇAĞRI
Fenerbahçe Doğuş’un tecrübeli coachu Zeljko Obradovic, Tahincioğlu BSL’de bu akşam Tofaş’la oynayacakları erteleme maçında tribünleri tıklım tıklım görmeyi arzu ettiğini söyledi. Obradovic, Sarı-Lacivertli oyuncuların Final-Four’a kalarak büyük iş başardığını ve taraftarlar tarafından onore edilmeyi hak ettiğini ifade ederek, “Fenerbahçe Doğuş olarak üst üste 4. Kez Final-Four’a yükseldik. Bu büyük bir başarı. Taraftarlarımızdan beklentim, bu büyük başarıyı ev sahibi olduğumuz ilk lig maçında onore etmeleri. Onlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tofaş maçına gelsinler ve bu büyük başarıya imza atan oyuncularımızı alkışlasınlar” dedi.
OBRADOVIC VE ÇIRAKLARI
THY Euroleague’de 2017-18 sezonunda Final-Four’a yükselen 4 kulübün başantrenörleri arasında ilginç bir bağ var. Fenerbahçe Doğuş’un başındaki tecrübeli teknik adam Zeljko Obradovic, Real Madrid’de coachluk yaptığı dönemde şu anki başantrenör Pablo Laso’nun, yine Panathinaikos’u çalıştırırken ise şu anki Zalgiris Kaunas coachu Sarunas Jasikevicius’un antrenörlüğünü yapmıştı. Halen CSKA Moskova’nın teknik patronu konumundaki Dimitris Itoudis ise yine Obradovic’in Panathinaikos’ta coach olduğu dönemde yardımcısıydı.
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