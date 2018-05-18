Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, finale yükseldikleri THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Uslu, sarı-lacivertli ekibin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenerek final kalmasıyla ilgili FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin her zaman bu seviyeler olduğunu aktaran Uslu, "İnşallah finali de alacağımıza inanıyorum." dedi.

Mahmut Uslu, üç kez üst üste finale yükselen sarı-lacivertli ekiple ilgili, "Türkiye'de Fenerbahçe'nin özellikle son 3-4 senede bu seviyelere gelmesi basketbolu çok ön plana getirdi." diye konuştu.

Yarı finalin diğer ayağında İspanya'nın Real Madrid ile Rusya'nın CSKA Moskova takımlarının eşleştiğine değinen Uslu, "Şu anda Real Madrid çok iyi. Tahminim Real Madrid gelir. Önemli bir takım. Bizim için fark etmiyor. Genç Ahmet'in de devreye girmesiyle uzunlar olarak önemli bir yere geldik. Zaten kısalarda Ali Muhammed'i görüyorsunuz. Ellerine sağlık. Çok önemli ve vazgeçilmez olduğunu yine gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.