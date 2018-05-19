Fenerbahçe Doğuş’un dün Zalgiris Kaunas ile oynadığı karşılaşma için özel uçakla Belgrad’a gelmeyi planlayan Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı’nın babasının vefatı nedeniyle Sırbistan’a gidemedi. Gazete Habertürk'ün haberine göre cenaze törenine katılmak için uçuşunu iptal eden Yıldırım’ın, yarın Belgrad’a gelmesi bekleniyor.

Bu arada Sarı-Lacivertli kulübün Belgrad’a giden yöneticileri arasında Mahmut Uslu ve Önder Fırat ile birlikte Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de yer aldı. Şahenk, üzerinde Sarı-Lacivert forması ile takımı destekledi.

BAŞARI DİLEDİ



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün Sarı-Lacivertli takımın Zalgiris Kaunas ile oynadığı THY Euroleague Final-Four yarı final maçı öncesinde başantrenör Zeljko Obradovic’i telefonla arayarak başarılar diledi. Obradovic, Özbağı’nın cenazesi için İstanbul’da kalan Yıldırım’a teşekkür ederek başsağlığı diledi.