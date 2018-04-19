Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Ülker Stadı'nda ağırlarken derbide olaylar çıktı.

Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan kaleci Tolga Zengin, Fenerbahçeli taraftarlarla tartışırken siyah-beyazlı takımın hocası Şenol Güneş, Tolga'yı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Şenol Güneş'in başına bir yabancı madde geldi. Şenol Güneş bir süre yerde kaldı, bu olayın ardından yedek kulübesinin bulunduğu bölge iyice karıştı.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip soyunma odasına gitti. Soyunma odasına giden koridorda da gerilimin devam ettiği görüldü.

Hakem Mete Kalkavan'ın vereceği karar bekleniyor.

Ayrıntılar birazdan...