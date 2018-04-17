Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, evinde Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, ilk maçta Vodafone Park'ta 2-2 beraberlikle sahadan deplasman golü nedeniyle avantajlı ayrılan ekip olmuştu. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 19 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılığını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Zorlu karşılaşma, ATV'den canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında ilk turda oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki son 10 maçta Fenerbahçe 5, Beşiktaş 2 galibiyet aldı. 3 maç ise berabere bitti.

İki takım arasındaki son 10 maçta toplam 24 gol atıldı. Bu gollerin 14'ünü Fenerbahçe, 10'unu Beşiktaş attı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan son maçta Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Kupada Fenerbahçe'de en golcü oyuncu konumunda attıkları 3'er golle Roberto Soldado, Fernandao ve Alper Potuk bulunuyor.

Kupada Beşiktaş'ta en golcü oyuncu konumunda attığı 7 golle Alvaro Negredo bulunuyor.

Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği 2012/2013 sezonundaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Beşiktaş evinde 3-2 kazanmıştı.

METE KALKAVAN'IN 7. DERBİSİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan Perşembe günü oynanacak yarı final rövanş karşılaşmasına atanan hakem Mete Kalkavan, kariyerinde 7. kez derbide düdük çalacak.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonundan bu yana hakemlik yapan Kalkavan, daha önce 6 derbi yönetti.

Kalkavan, son derbisine ise 13 Ağustos 2016'da Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında çıktı. Konya'daki maçı penaltılar sonunda kazanan Galatasaray, kupayı müzesine götürmüştü.

İstanbul bölgesi hakemi olan Kalkavan, daha önce bir kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yaptı.

Kalkavan'ın, 3 Mart 2013'te yönettiği kariyerindeki ilk derbisinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.

Mete Kalkavan, ligde bu sezon Beşiktaş'ın 2, Fenerbahçe'nin ise 4 maçını yönetti.

Beşiktaş, Bursaspor'u 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1, Antalyaspor'u 1-0, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Gençlerbirliği ile (2-2) oynadığı maçtan beraberlikle ayrıldı.