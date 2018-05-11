Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Akhisar rakibini 3-2 mağlup etti ve tarih yazarak kupayı müzesine götürdü.

Finali kaybeden Fenerbahçeli futbolculara maç sonunda soyunma odasında ciğer dürüm siparişi verildi. Sarı-Lacivertli futbolcular ve teknik heyet, ne kadar üzgün olsalar da açlıklarını bastırmak için dürümleri yediler.

Haberi öğrenen Sarı-Lacivertli taraftarlar oyunculara büyük tepki gösterdi.

4 YILLIK KUPA HASRETİ DİNMEDİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u yenerek yaklaşık 4 yıllık kupa hasretini bitirmek istiyordu. Sarı-Lacivertliler, son kupasını 25 Ağustos 2014’te kaldırdı. Kanarya, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamladı. Yanal’ın sezon sonunda ayrılmasından sonra takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray’ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşadı.

Sarı-Lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi. Dün akşamki maçta TM Akhisarspor’a kaybeden Fenerbahçe bir kez daha kupaya uzanamadı.

18. MAÇTA YENİLDİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale gelene kadar 17 maçtır yenilgi yüzü görmüyordu. Sarı-Lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016’da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Kanarya, daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Ancak dün akşam finalde aldığı ilk yenilgiyle Fenerbahçe kupaya ulaşamadı.