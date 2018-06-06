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Fenerbahçe transfer haberleri

06.06.2018 - 10:50 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ali Koç, ilk hamlesini dünyaca ünlü futbol adamı Damien Comolli'yle gerçekleştirmişti! Aylardır çalışmalarını sürdüren Fransız futbol adamı ise ilk transferini bedavaya getirecek! Sarı-lacivertliler, Volkan Demirel hakkındaki kararını verirken gündemlerinde dünyaca ünlü bir yıldız da var! İşte Fenerbahçe'de günün transfer haberleri!

  • 1 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    1 | 23

    Dün gece İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli yoğun bir çalışma programıyla geldi... 

  • 2 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    2 | 23

    Fransız basınına düşen özel haberde, Comolli'nin Fransa Ligue 1'de ciddi araştırmalar yaptığı ve birçok oyuncu izlediği belirtildi.

  • 3 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    3 | 23

    Şu anda Saint-Etienne'de yaşayan Comolli'nin özellikle Ligue 1 kulüpleriyle kurduğu iyi ilişkilerinden faydalanacağı kaydedildi.

  • 4 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    4 | 23

    Öte yandan, sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörünün Saint-Etienne kulübüyle sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek olan Jonathan Bamba ile ilgilendiği de iddia edildi.

  • 5 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    5 | 23

    23 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesinin bitecek olmasından faydalanılacağı ve kadroda düşünüldüğü dile getirildi. 

  • 6 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    6 | 23

    Bamba hücumun her bölgesinde oynayabiliyor ve bu sezon 34 lig maçında 7 gol atıp 10 asist yaptı. 

  • 7 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    7 | 23

    Comolli'nin buna benzer birçok futbolcunun takibini yapıp, sözleşme şartlarına göre transferlerde ön ayak olacağı vurgulandı. (Milliyet)

  • 8 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    8 | 23

    LACAZETTE BOMBASI!

    Ali Koç'un başkanlığı devralmasıyla yepyeni bir döneme giren Fenerbahçe, transferde bombaları peş peşe patlatacak. Koç'un ilk icraatı Damien Comolli'yi sportif direktörlüğe getirmek olacak. 

     

  • 9 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    9 | 23

    Fotomaç'ın haberine göre hemen kolları sıvayacak olan Comolli, vakit kaybetmeden operasyon düğmesine basacak.

  • 10 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    10 | 23

    Fransız futbol adamının transfer listesi hazır bile. Listede kimsenin tahmin edemeyeceği süper yıldızların bulunduğu belirtiliyor. 

  • 11 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    11 | 23

    Bunlardan birinin de Arsenal'in dünyaca ünlü Fransız yıldızı Alexandre Lacazette olduğu ifade ediliyor. Formül ise kiralama. 

  • 12 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    12 | 23

    Arsenal'in Lyon'a 53 milyon Euro ödeyip kadrosuna kattığı 27 yaşındaki forvet, Ada ekibinde beklenen etkiyi yapamadı. 

  • 13 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    13 | 23

    Büyük maçlardaki vasat performansı ve sakatlıklar yüzünden gözden düştü. 

  • 14 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    14 | 23

    Devre arasında Dortmund'dan Aubameyang'ın transfer edilmesiyle de pabucu dama atıldı, az şans bulmaya başladı.

  • 15 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    15 | 23

    Arsenal'de Arsena Wenger'in yerine göreve gelen Unai Emery, Lacazette'i kadroda düşünmezken, yerine Valencia'dan Rodrigo'yu istiyor. 

  • 16 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    16 | 23

    Comolli, yeni hoca açıklandıktan sonra Lacazette'in kiralanması için çalışma başlatacak. Lacazette, Arsenal'de sezonu 14 gol-5 asistle tamamladı. 

  • 17 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    17 | 23

    Fransız yıldız, şubat ayından itibaren ligde sadece 3 maçta 90 dakika süre aldı. Damien Comolli, vatandaşı Lacazette'i Fransa'dan yakından tanıyor. Lacazette'in güncel piyasa değeri ise 60 milyon Euro

  • 18 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    18 | 23

    VOLKAN DEMİREL KARARI VERİLDİ!

    Geçen sezon başında uzattığı 1 yıllık sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'le bir sezon daha devam edileceği bildirildi.

  • 19 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    19 | 23

    Yıldırım yönetiminin seçim öncesinde sözleşme yenilemediği 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi yeni dönemi bekliyordu.

  • 20 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    20 | 23

    Yeni başkan Ali Koç'un da kaptanla yeni bir mukavele yapacağı, sezon içinde durumuna göre sezon da uzatabileceği kaydedildi.

     

  • 21 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    21 | 23

    Transferde öncelikli mevkileri belirleyen başkanın, kaleci konusunda yeni bir arayışa girmek istemediği de gelen haberler arasında.

  • 22 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    22 | 23

    Ancak yedek kaleci Carlos Kameni'nin elden çıkarılabileceği konuşuluyor. Kamerunlu file bekçisi için cazip bir teklif gelmesi halinde kabul edileceği bildirildi.

  • 23 Fenerbahçe'de ilk transfer bedavaya! Comolli getiriyor! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe günün transfer haberleri
    23 | 23

    Kameni'nin yerine 2. kaleci olarak da Bursaspor'dan Okan Kocuk'un düşünüldüğü belirtildi. Okan geçen yılı İstanbulspor'da kiralık geçirmişti. (Fotomaç)

 

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