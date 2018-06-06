Dün gece İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli yoğun bir çalışma programıyla geldi...
Fransız basınına düşen özel haberde, Comolli'nin Fransa Ligue 1'de ciddi araştırmalar yaptığı ve birçok oyuncu izlediği belirtildi.
Şu anda Saint-Etienne'de yaşayan Comolli'nin özellikle Ligue 1 kulüpleriyle kurduğu iyi ilişkilerinden faydalanacağı kaydedildi.
Öte yandan, sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörünün Saint-Etienne kulübüyle sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek olan Jonathan Bamba ile ilgilendiği de iddia edildi.
23 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesinin bitecek olmasından faydalanılacağı ve kadroda düşünüldüğü dile getirildi.
Bamba hücumun her bölgesinde oynayabiliyor ve bu sezon 34 lig maçında 7 gol atıp 10 asist yaptı.
Comolli'nin buna benzer birçok futbolcunun takibini yapıp, sözleşme şartlarına göre transferlerde ön ayak olacağı vurgulandı. (Milliyet)
LACAZETTE BOMBASI!
Ali Koç'un başkanlığı devralmasıyla yepyeni bir döneme giren Fenerbahçe, transferde bombaları peş peşe patlatacak. Koç'un ilk icraatı Damien Comolli'yi sportif direktörlüğe getirmek olacak.
Fotomaç'ın haberine göre hemen kolları sıvayacak olan Comolli, vakit kaybetmeden operasyon düğmesine basacak.
Fransız futbol adamının transfer listesi hazır bile. Listede kimsenin tahmin edemeyeceği süper yıldızların bulunduğu belirtiliyor.
Bunlardan birinin de Arsenal'in dünyaca ünlü Fransız yıldızı Alexandre Lacazette olduğu ifade ediliyor. Formül ise kiralama.
Arsenal'in Lyon'a 53 milyon Euro ödeyip kadrosuna kattığı 27 yaşındaki forvet, Ada ekibinde beklenen etkiyi yapamadı.
Büyük maçlardaki vasat performansı ve sakatlıklar yüzünden gözden düştü.
Devre arasında Dortmund'dan Aubameyang'ın transfer edilmesiyle de pabucu dama atıldı, az şans bulmaya başladı.
Arsenal'de Arsena Wenger'in yerine göreve gelen Unai Emery, Lacazette'i kadroda düşünmezken, yerine Valencia'dan Rodrigo'yu istiyor.
Comolli, yeni hoca açıklandıktan sonra Lacazette'in kiralanması için çalışma başlatacak. Lacazette, Arsenal'de sezonu 14 gol-5 asistle tamamladı.
Fransız yıldız, şubat ayından itibaren ligde sadece 3 maçta 90 dakika süre aldı. Damien Comolli, vatandaşı Lacazette'i Fransa'dan yakından tanıyor. Lacazette'in güncel piyasa değeri ise 60 milyon Euro
VOLKAN DEMİREL KARARI VERİLDİ!
Geçen sezon başında uzattığı 1 yıllık sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'le bir sezon daha devam edileceği bildirildi.
Yıldırım yönetiminin seçim öncesinde sözleşme yenilemediği 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi yeni dönemi bekliyordu.
Yeni başkan Ali Koç'un da kaptanla yeni bir mukavele yapacağı, sezon içinde durumuna göre sezon da uzatabileceği kaydedildi.
Transferde öncelikli mevkileri belirleyen başkanın, kaleci konusunda yeni bir arayışa girmek istemediği de gelen haberler arasında.
Ancak yedek kaleci Carlos Kameni'nin elden çıkarılabileceği konuşuluyor. Kamerunlu file bekçisi için cazip bir teklif gelmesi halinde kabul edileceği bildirildi.
Kameni'nin yerine 2. kaleci olarak da Bursaspor'dan Okan Kocuk'un düşünüldüğü belirtildi. Okan geçen yılı İstanbulspor'da kiralık geçirmişti. (Fotomaç)
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