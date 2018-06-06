Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'de Ali Koç, ilk hamlesini dünyaca ünlü futbol adamı Damien Comolli'yle gerçekleştirmişti! Aylardır çalışmalarını sürdüren Fransız futbol adamı ise ilk transferini bedavaya getirecek! Sarı-lacivertliler, Volkan Demirel hakkındaki kararını verirken gündemlerinde dünyaca ünlü bir yıldız da var! İşte Fenerbahçe'de günün transfer haberleri!