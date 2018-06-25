Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği fakat bir türlü istenilen seviyeye ulaşamayan oyuncusu Ozan Tufan, Sarı-Lacivertliler’deki yeni dönemle birlikte yepyeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Genç oyuncu geçtiğimiz yıl kadro dışı bırakılmasının ardından affedilmiş fakat bu süreçte de ciddi bir sakatlık yaşayarak iyice formundan uzaklaşmıştı.
Çok fazla kilo alan ve yağ oranı iyice artan Ozan, sezonun bitmesinin ardından kendini çok sıkı bir sürece soktu.
Sadece 5 gün tatil yapan ve ardından Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın yolunu tutan milli oyuncu burada kendisi için özel olarak ayarlanan bir antrenörle birlikte tam 3 hafta boyunca çalıştı.
COMOLLİ SICAK BAKIYOR
Bu sıkı çalışmalarının karşılığını hızlı bir şekilde alan Ozan, Belgrad’a gittiği günden döndüğü güne kadar tam 8 kilodan fazla vermeyi başardı.
Bununla birlikte vücudundaki yağ oranı da yüzde 20’nin üstünde olan Ozan çalışmalar sonucu bu oranı yüzde 9’un altına düşürmeyi başardı.
Çok ciddi bir şekilde toparlanarak yeni sezonu beklemeye geçen Ozan Tufan ayrıca Fenerbahçeli yetkililerle de bir görüşme gerçekleştirerek takımda kalmak istediğini belirtirken, Sportif Direktör Damien Comolli de Ozan Tufan’ın bu isteğine sıcak baktı.
Yıldız oyuncunun çok ciddi bir teklif gelmemesi halinde yeni sezonda Fenerbahçe’de devam etmesi oldukça yüksek ihtimal olarak gözüküyor.
2 TRANSFER İMZAYA KALDI
Fenerbahçe'yi hareketli bir hafta bekliyor...
Sarı-Lacivertliler’de görüşmeler sonunda prensip anlaşmasına varılan oyuncuların bu süreç içerisinde birer birer açıklanması bekleniyor. Bu isimlerden önde geleni ise Marco van Ginkel...
Bonservisi Chelsea’de olan ve geçen sezon PSV Eindhoven’da forma giyen oyuncu için İngiliz kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Chelsea ilk başlarda bonservisiyle satmak istese de Sportif Direktör Damien Comolli, Ada ekibini Ginkel’in kiralık olarak transferine ikna etti.
BAMBA’DA DA İŞLEM TAMAM
Kanarya’nın anlaşmaya vardığı bir diğer isim de Jonathan Bamba...
St. Etienne’de forma giyer forvet oyuncusu için Comolli’nin yaptığı girişimler de sonuç verdi.
Genç oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran itibariyle bitiyor. Bunun için de Fransız kulübüne bonservis bedeli ödenmeyecek.
Kısacası Fenerbahçe yönetimi bu hafta içerisinde hem Marco van Ginkel’i hem de Jonathan Bamba’yı peş peşe açıklayacak.
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