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KUPA AVCISI



1986 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Van Gaal, Ajax, Barcelona, Az Alkmaar, Bayern Münih ve Manchester United takımlarında görev yaptı. Aralarında Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Süper Kupa’nın da bulunduğu bir çok önemli şampiyonluk yaşadı. 2014 yılında ise Hollanda Milli Takımı’nın başında Dünya 3.’sü oldu. (Milliyet)