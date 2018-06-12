Fenerbahçe’nin yeni sportif direktörü Damien Comolli bugün törenle imza atacaktı. Ancak hoca konusuna son nokta koymak için tören yarına ertelendi. Comolli’nin yarın hem hoca hem de transferler konusunda önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte son gelişmeler:
LUİS ENRİQUE'DE SORUN YÜKSEK MAAŞ
Sportif direktör Damien Comolli önderliğinde teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe’de adı geçenler isimler arasında bulunan Luis Enrique ile temasların hala devam ettiği öğrenildi.
Son olarak Barcelona’yı çalıştıran İspanyol teknik adamda en büyük sorunun yüksek maaş şartları olduğu ifade edilirken bu durumun Enrique’nin görüştüğü Premier Lig ekiplerini de zorladığı belirtildi.
Yine de ünlü hoca konusunda umudunu koruyan Sarı-Lacivertliler’in Luis Enrique’nin taleplerinde indirime gitmesi halinde resmi imzayı attırmayı hedeflediği kaydedildi. (HT Spor)
VAN GAAL SÜRPRİZİ
Fenerbahçe’de son günlerde teknik adam konusunda yoğun bir trafik yaşandı. Sarı - lacivertliler ardı ardına birçok önemli teknik adamla görüştü. Bu görüşmeler sonunda Hollanda futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Van Gaal’in adı öne plana çıktı.
Uzun süren görüşmelerin ardından kararını veren sarı - lacivertli yönetim Van Gaal’ı İstanbul’a davet etti.
Dün akşam Amsterdam Havalimanı’nda görüntülenen deneyimli teknik adamın durumu İstanbul’da yapılacak son görüşmenin ardından netlik kazanacak.
Sarı - lacivertliler, Aykut Kocaman ile yapılan görüşmenin ardından ilk etapta yabancı teknik adamla yoluna devam etme kararı almıştı.
Bunun için de Avrupa’nın önde gelen birçok ismiyle görüşme yapılmıştı. Kimisi teklifi kabul etmedi. Kimisi ise önemli taleplerde bulununca anlaşma sağlanamadı.
Yabancı adaylar içinde son olarak en öne çıkan isimse Louis van Gaal oldu. Sayısız ulusal ve uluslararası başarıya imza atmış deneyimli çalıştırıcı son olarak 2016 yılında Manchester United’ı çalıştırmıştı.
PLANA UYUYOR
Van Gaal, Başkan Ali Koç’un seçim öncesi vaatlerine de uyan bir profil.
Altyapıya önem vereceklerini, oyuncu yetiştirirken başarılı olup göze hoş gelen futbol oynayacaklarını belirten Koç’un bu açıklamaları Van Gaal’ın kariyeri ve yaptıklarıyla da örtüşüyor.
KUPA AVCISI
1986 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Van Gaal, Ajax, Barcelona, Az Alkmaar, Bayern Münih ve Manchester United takımlarında görev yaptı. Aralarında Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Süper Kupa’nın da bulunduğu bir çok önemli şampiyonluk yaşadı. 2014 yılında ise Hollanda Milli Takımı’nın başında Dünya 3.’sü oldu. (Milliyet)
LİSTEDE HANGİ İSİMLER VAR?
Fransız futbol adamının listesinde Jurgen Klopp'un yardımcısı Boşnak asıllı Buvac, İspanyol Ramos ve Leipzing'in eski hocası Ralph Hasenhüttl'ün olduğu ifade ediliyor.
Aykut Kocaman ile görüşülse de devam edilip edilmeyeceği yolunda açıklama yapılmamıştı. Comolli'nin yurt dışından bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yanında yeni teknik direktörün olup olmayacağı ise henüz belli değil.
LUİS ENRİQUE HAYIRLI OLSUN
Fenerbahçe eski futbolcu Serhat Akın, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün Luis Enrique olacağını iddia etti. Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında "Luis Enrique Fenerbahçe'ye hayırlı olsun" diyen Akın, yapılan eleştirilere "Gelince görürsünüz" karşılığını verdi.
MOYES'E HENÜZ TEKLİF GİTMEMİŞ
Sarı-lacivertli takımın gündeminde olduğu belirtilen David Moyes'e teklif yapılmadığı ortaya çıktı.
İskoç teknik adamın kardeşi ve temsilcisi Kenny Moyes, "Fenerbahçe şu ana kadar benimle temas kurmadı. Fakat neden olmasın, teklif olursa değerlendireceğiz" dedi. (Fotomaç)
BLANC
Aslında listenin başında PSG’nin eski teknik direktörü Laurent Blanc yer alırken, Fransız teknik adamın önceliğinin kalburüstü takımlar olması bu işi çıkmaza sokuyor.
HİÇ KİMSE OLMAZSA KOCAMAN
Kısa süre içerisinde teknik direktör krizini çözmek isteyen Sarı-Lacivertliler bu yüzden Blanc’ın önceliklerinin farklı olması sebebiyle rotayı Jürgen Klopp’un yardımcısı Zeljko Buvac’a çevirdi.
Bu isimle görüşmeler yapan Comolli eğer istediği sonuca ulaşamaz ise Aykut Kocaman ile devam etmenin en doğru karar olacağını düşünüyor.
Yerli teknik adaylar arasında Kocaman dışında kimseye sıcak bakılmazken, artık son kararın açıklanması bekleniyor. (HT Spor)
SON DURUM
- Zeljko Buvac konusunda gelişmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. Buvac bu zamana kadar hep Klopp’un yardımcılığını yaptı, tek başına takım çalıştırmadı. Ancak Comolli, Boşnak hocaya güveniyor.
- Diğer yandan listenin en heyecan verici isimleri olan Arsene Wenger ve Laurent Blanc konusundaki görüşmeler ise daha ağır ilerliyor.
- Wenger’in yeni yapılanma için yüksek transfer bütçesi istediği öğrenildi. UEFA’yla yapılacak Finansal Fair-Play görüşmelerinde ‘sattığın kadar al’ maddesi kaldırılırsa, Wenger için girişimler sıklaşacak.
- Blanc ise Chelsea’nin de kendisiyle ilgilenmesi nedeniyle Fenerbahçe’nin teklifi karşısında süre istedi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde iki ön eleme turuna çıkacağı için sezon hazırlıkları temmuz ayının başında başlayacak.
- Comolli her ne kadar aceleci davranmak istemese de yeni sezon planlaması nedeniyle hocayı bu hafta belirlemeye çalışacak. (Fanatik)
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