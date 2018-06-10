Fenerbahçe'de gerçekleşen tarihi seçim sonrası sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı olan Ali Koç, ilk iş olarak Arsenal, Tottenham, Liverpool gibi kulüplerde görev yapan Damien Comolli'yi göreve getirmişti.
Fransız futbol adamının sportif direktör yapılmasının ardından ise gözler teknik direktör konusuna çevirilmişti. Ali Koç ile Aykut Kocaman bir görüşme gerçekleştirmiş ancak sonuç alınamamıştı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre eknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir haber geldi.
Fenerbahçe'nin Napoli ile yollarını ayıran İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile temasa geçtiği kaydedildi.
Haberlerde İtalyan hocanın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği bildirildi.
59 yaşındaki hocanın Fenerbahçe ile birlikte Zenit'in yaptığı teklife de olumsuz geri dönüş yaptığı vurgulandı.
Öte yandan Sarri'nin Chelsea ve Real Madrid ile yaptığı görüşmelerin de tıkandığı kaydedildi.
ÖNCE ZENIT'LE GÖRÜŞTÜ!
Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesiyle birlikte teknik direktör pozisyonunun boşaldığı Zenit, yıllık 8 milyon Euro'luk teklifle deneyimli hocanın kapısını çaldı.
Haberlerde Sarri'nin İtalya'daki Varcaturo'daki villasında özel bir görüşme yapıldığı, ancak İtalyan hocanın bu cömert teklifi reddettiği belirtildi.
Sonrasında ise Fenerbahçe'nin aracılar vasıtasıyla Sarri'ye ulaştığı, ancak Napoli'nin eski antrenörünün bu teklife de kibarca "hayır" dediği ifade edildi.
PREMIER LİG'İ BEKLİYOR!
Öte yandan Sarri'nin gelen teklifleri, İngiltere Premier Lig'den bir takıma gitmek istediği için reddettiği vurgulandı. Tecrübeli antrenörün, Mauricio Pochettino'nun Real Madrid'e gitmesi durumunda Tottenham'a gidebileceği de aktarıldı.
MAURIZIO SARRI KİMDİR?
Bankacılık mesleğiyle uğraştığı dönemde amatör kümede teknik direktörlük yaparak futbola geçiş yapan Sarri, Sorrento Calcio'yu çalıştırdıktan sonra Serie B ekiplerinedn Empoli'nin başına geçti.
2012-13 sezonunda Empoli ile güzel bir sezon geçiren Sarri, play-off finalinde Livorno'ya toplamda 2-1'lik skorla kaybedince Serie A'ya yükselemedi.
2013-14 sezonunda 42 maçta 72 puan toplayan Empoli, bu kez Serie A biletini doğrudan kaptı.
Serie A'daki ilk senesinde, lig tarihine geçen ve "Serie A'daki ilk maçına en fazla yaşta çıkan" teknik direktör olan Sarri, Empoli ile başarılı bir sezon geçirdi.
Küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Empoli'yle 38 maçta 8 galibiyet, 18 beraberlik elde eden Sarri, sonraki sezon Empoli'den ayrıldı ve Napoli'nin yolunu tuttu.
Napoli'nin başına üç yıl önce geçen 59 yaşındaki İtalyan teknik adam Sarri, 2016-17 sezonunda Serie A'da yılın teknik direktörü seçilmişti.
Serie A'da geride kalan sezonu 91 puanla tamamlayan Sarri yönetimindeki Napoli, şampiyon Juventus'un 4 puan gerisinde ikinci olmuştu.
YILIN HOCASI SEÇİLDİ!
Sarri, Napoli'nin başındayken "en iyi teknik direktörü" seçildi.
İtalya'da Serie A ve ikinci lig Serie B teknik direktörlerinin oylarıyla 2015-2016 sezonun en iyi teknik direktörü sıralamasında ilk üç belirlendi.
Kullanılan 61 oydan 25’ini alan Napoli'nin 58 yaşındaki çalıştırıcısı Sarri, yılın antrenörü seçildi. Sarri, bu ödülü geçen yıl kazanan Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri'den 3 oy daha fazla alarak kazandı.
Sarri, yaptığı konuşmada, "Bu, Napoli, Juventus karşısında 1-0 öne geçti demek değildir. Ödüllerden daha çok sonuçlar ve puanlar sayılıyor. Ama bir kere de olsa Massimiliano’yu (Allegri) yenmek güzel." dedi.
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