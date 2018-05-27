Sezon sona erdi ve hayal kırıklığıyla dolu bir yıl da Fenerbahçe için geride kaldı...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Durum böyle olunca da Sarı-Lacivertliler’de bir çok futbolcu ile yolların ayrılması gündeme geliyor. Bu oyuncuların başında da Mathieu Valbuena, Roman Neustadter ve Martin Skrtel geliyor. Bu oyunculara bir çok Avrupa kulübünün talip olduğu belirtilirken yıldız isimlerin de takımdan ayrılmaya sıcak baktıkları iddia ediliyor. Ancak bunlar sadece iddiadan öteye geçmiyor. Çünkü üç isim de yaptıkları açıklamalarla bir yere gitmeye niyetlerinin olmadığını açıkça ortaya koydular.

‘NE DEMEK İSTEDİĞİMİ BİLİYORSUNUZ’

Mathieu Valbuena, “Ayrılma durumum yok. İstanbul güzel bir şehir ve kendimi orada iyi hissediyorum” ifadesini kullanırken, Martin Skrtel Sarı-Lacivertli renkler üzerine, “Ne demek istediğimi biliyorsunuz” yazarak ayrılma düşüncesinin olmadığını açıkça ortaya koydu. Roman Neustadter de Twitter hesabından, “Gelecek sezon 1. olacağız. 2.’lik bize yetmez. Bu sezon verdiğiniz destek için teşekkürler” mesajını atarak kalacağının sinyalini verdi.