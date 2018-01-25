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14 yıl sonra Feyenoord'a geri döndüğüm için mutluyum. Bu süreçte harika bir serüven yaşadım ve şimdi tekrar buradayım. Takımla birlikte çalıştım ve kendimi iyi hissediyorum. Ancak antrenman ile maç aynı şey değil. İyi performans göstermek için zamana ihtiyacım var. Burada genç oyunculara örnek olacağım."