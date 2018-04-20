Fenerbahçe savunma için hazırlanıyor.





beIN Sports'un haberine göre; görüntülü analizlerle karşılaşmada yaşananları dikkatli bir biçimde inceleyip, mercek altında anlatmayı planlayan Fenerbahçe cephesi, Beşiktaşlı futbolcuların ve maçın hakemi Mete Kalkavan'ın oyunu devam ettirmekten çok durdurmaya yönelik tavırlar içinde olduğunu savunacağı öğrenildi.





Olayların çıkmasının ardından Beşiktaş, hakem Mete Kalkavan'dan önce soyunma odasına gittiğini de savunan Fenerbahçe, TFF'ye sunacağı görüntülerde bu durumu da anlatacağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.