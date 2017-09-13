Fenerbahçe'den flaş Kocaman kararı

2 | 12

Şu ana kadar oynadığı 8 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen Sarı-lacivertliler’in hem Avrupa’dan elenmesi hem de henüz 4. hafta sonunda G.Saray ve Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde kalması tüm planları altüst etti.