Fenerbahçe'den PDFK'ya sevk edilen Aykut Kocaman ve Alper Potuk için belgeli açıklama

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Yıldırım'ın kullandığı ifadeler şöyle:



"Ekibimle birlikte soyunma odasına doğru yöneleceğim esnada henüz yeşil alanda iken, yanımıza kadar yaklaşarak doğrudan bana, ‘Çok merak ediyorum, TFF’den özel bir talimat mı aldınız? Geçen haftanın diyetini mi ödedik? Oyuncumu ne gördün de attın?’ şeklinde konuşmuştur."