Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sitesinden Mustafa Çulcu'nun dün TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında yaptığı açıklamalar hakkında yorum yaptı.
Fenerbahçe'nin yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Bir dönem MHK Başkanlığı da yapmış olan Sayın Mustafa Çulcu, dün gece TRT Spor kanalında yayınlanan bir spor programında çok ciddi bir iddia ortaya atmıştır.
Sayın Çulcu, MHK tarafından Bursaspor – Beşiktaş maçının hakeminin Mete Kalkavan, Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçının ise Halil Umut Meler olarak tayin edildiğini ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı, MHK tarafından hakemlere yapılan tebligattan kısa bir süre sonra söz konusu 2 maçın hakeminin değiştirildiğini ve hakem dünyasında şu sıralar bu konunun konuşulduğunu ifade etmiştir.
Sayın Çulcu’nun ifadesindeki iddianın vuku bulmuş olması halinde, TFF ve MHK’nin maçımıza ilişkin olarak yapmış olduğu hakem tayini ile ilgili yeni ve büyük bir skandala imza atmış olacağı tartışmasızdır. Bu ve benzeri başka hadiseler tarafımızdan malum olup, bunların büyük bölümü Kulüpler Birliği’nin TFF ziyareti sırasında TFF Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine dile getirilmiştir. Bu yeni olayın şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlere tesadüf etmesi ise bizler için endişe verici mahiyettedir. Bizlerin ve camiamızın büyük endişe duyduğu bu olayla alakalı olarak TFF ve MHK başta olmak üzere, adı geçenlerin, derhal konuyla ilgili kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapmaları gerekmektedir.
Sezon boyunca bir çok maçta karşı karşıya kaldığımız hakem hatalarını, özellikle de son 2 maçımızda sonuca tesir eder mahiyetteki rakip takım oyuncularına verilmeyen kırmızı kartları ve sürekli aleyhimizde gelişen ve artık basit hakem hatası kavramı içinde izahı mümkün olmayan gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda Sayın Çulcu tarafından ortaya atılan iddianın gerçekliğinin ortaya çıkması halinde dün ortaya atmış olduğumuz düşüncenin yeni bir boyut kazanacağı da göz ardı edilmemelidir.
Futbolu yönetenlerden yegane beklentimiz Türk Futbolu’nda adil bir yarışma ortamını sağlamalarıdır.''
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