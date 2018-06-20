36 | 42

118 MİLYON EURO'LUK 6 FUTBOLCU

İspanyollar Barcelona’dan 6 oyuncunun Fenerbahçe’ye geleceğini yazdı… UEFA ile FFP anlaşması devam eden ve bu sezon 0 borç açıklamak zorunda olan Fenerbahçe’nin bu 6 ismi nasıl transfer edeceği ise merak konusu. Çünkü Barça bu 6 oyuncu için, 118 milyon euro bonservis bedeli ödedi.