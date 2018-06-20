İLK TRANSFER GELİYOR!
F.Bahçe transferde ilk icraatını gerçekleştirmeye çok yakın. Corinthians'ın Paraguaylı stoperi Fabian Balbuena, son anda büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek.
Gollerden sonra verdiği "asker selamı" ile ünlenen Paraguaylı futbolcu, Kanarya'yla el sıkıştı. Corinthians 4 milyon euro'luk teklifi kabul ederse, transfer gerçekleşecek. Portekiz'den A Bola gazetesi ile İspanya'dan Radio Marca, Kanarya'nın Balbuena ile ilgilendiğini, S. Lizbon, Benfica ve Celta Vigo'nun da 26 yaşındaki oyuncunun peşinde olduğunu duyurmuştu. Brezilya basını ise Fenerbahçe'nin bu transferde büyük aşama kaydettiğini yazdı.
'Meutımao.com' adlı sitede yer alan haberde; Balbuena'nın Corinthians yönetiminden Avrupa'da oynamak için izin istediğine yer veridi; F.Bahçe ile oyuncu menajerinin anlaştığı duyuruldu. Balbuena'yla el sıkışan F.Bahçe'nin Corinthians'a bonservis bedeli olarak 4 milyon önerdiği, Sporting ve Benfica da devrede olmasına rağmen Türklerin işi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Corinthians'la Fener'in anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
'Meutımao.com' adlı sitede yer alan haberde; Balbuena'nın Corinthians yönetiminden Avrupa'da oynamak için izin istediğine yer veridi; F.Bahçe ile oyuncu menajerinin anlaştığı duyuruldu. Balbuena'yla el sıkışan F.Bahçe'nin Corinthians'a bonservis bedeli olarak 4 milyon önerdiği, Sporting ve Benfica da devrede olmasına rağmen Türklerin işi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Corinthians'la Fener'in anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
LONDRA'DA 3 İSİM İÇİN GÖRÜŞME
Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu bitti, transfer mesaisi başladı... Önceki gün Saint Etienne'le sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba ile ilgili görüşmeler için Fransa'ya giden Sportif Direktör Comolli, rotasını adaya çevirdi. Comolli Fransa'dan direkt olarak Londra'ya geçti. Londra'ya transfer üssü kuran Fransız futbol adamının hedefinde biri tanıdık, üç isim var...
Dünü Londra'da geçiren Comolli, birçok menajerle temas kurdu. Sözleşmesi biten ve kiralık oyunculara öncelik veren Fransız sportif direktörün üç oyuncuyla ilgili temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. Bu isimler Vincent Janssen, Chelsea'den Marco van Ginkel ve Arsenal'dan Jack Wilshere.
Sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Janssen ve 1 yıllığına PSV'ye kiralanan Van Ginkel için yeniden kiralama konusunda Tottenham ve Chelsea kulüplerine fikir soran Comolli, her iki cepheden de olumlu yanıt aldı. Hem Janssen hem de Van Ginkel için bir süre daha beklenecek. Şayet bonservisle almak isteyen talipler çıkmazsa kiralama gerçekleşecek.
Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere'i bedelsiz kadrosuna katmayı planlayan Kanarya'nın önündeki tek engel, Premier Lig'den taliplerinin olması. Wilshere'in İngiltere'den gelecek teklifleri değerlendirmek istediği, olmazsa Ada dışına çıkacağı ifade edildi. (Sabah)
TOPAL YOLCU
Fenerbahçe'de yeni dönemde iç transferde de önemli gelişmeler bekleniyor. Kocaman'ın görevine son verilmesi halinde Valbuena'nın Sarı-Lacivertli takımda kalmak istediğini menajeri yönetime bildirdi. Öte yandan maaşta tasarrufa gidecek olan yönetimin 2 milyon 600 bin euro garanti para ve maç başına 10 bin euro kazanan Mehmet Topal ile yolları ayıracağı belirtildi. (Star)
COCU YOK, BUVAC GELİYOR!
Fenerbahçe sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor.... Sarı-lacivertlilerin PSV'nin hocası Phillip Cocu ile anlaştığı öne sürülüyordu. Cocu'nun durumu sorulan ünlü menajer Gudio Albers şöyle konuştu: "No Cocu. PSV'yi çalıştırmaya devam edecek. Aldığım bilgiler o yönde. Hollanda'dan başka kimle ilgilendikleri hakkında bilgim yok."
Bu sıcak gelişme sonrası F.Bahçe'nin, Klopp'un eski yardımcısı Zeljko Buvac ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. 56 yaşındaki çalıştırıcı şu anda boşta bulunuyor. Buvac'ın, Klopp'un Dortmund ve Liverpool'da uyguladığı 'Pres+hızlı atak' sistemini geliştiren mimar olarak biliniyor. Ayrıca Zeljko Buvac'ın, Cocu'ya göre daha uygun şartlarda çalışmayı kabul ettiği de belirtildi. Buvac, taktik ve oyuncu yönetimi konusunda Avrupa'nın en iyi antrenörleri arasında gösteriliyor. (Akşam)
VARSA YOKSA VAN GINKEL!
Teknik direktör Aykut Kocaman ile yolları ayıran, Phillip Cocu ile de imza aşamasına gelen Fenerbahçe, diğer yandan da transferler için elini çabuk tutuyor. Cocu için İstanbul'a gelen Rob Jansen'in kendi oyuncusu olan Vna Ginkel ile de görüştüğü öğrenildi. Van Ginkel teklife sıcak baktı. Şimdi Chelsae ile masaya oturulacak
Phillip Cocu adına görüşme yapmak için İstanbul'a gelen menajer Rob Jansen'in aynı zamanda Van Ginkel'in de menajeri olduğu ve Hollandalı futbolcu ile Fenerbahçe'nin teklifini görüştüğü öğrenildi. Cocu'nun da takımında görmeyi çok istediği Van Ginkel'in teklife çok sıcak baktığı belirtildi. PSV'de 2 yıl kiralık olarak oynayan Van Ginkel, Cocu'nun orta sahada vazgeçemediği oyunculardan biriydi.
Fenerbahçe'nin mümkün olan en kısa sürede oyuncunun bonservisini elinde tutan Chelsea ile görüşmesi bekleniyor. Cocu'nun imzasının ardından İngiltere'ye gidecek olan Damien Comolli'nin Londra'da Chelsea'li yöneticiler satın alma opsiyonlu kiralama teklif edeceği öğrenildi. (Takvim)
KOÇ VE COCU'NUN KONUŞMASI
Phillip Cocu, PSV ile tazminat konusu halledilir halledilmez Fenerbahçe'ye imza atacak. Hollanda'da Fenerbahçe'yi tanıyıp bilen herkes Cocu'nun ne kadar zor bir görevi üstlendiğinin henüz farkında olmadığını söylüyor. Ancak 47 yaşındaki teknik direktör, her şeyi göze almış görünüyor. Onun bu kendinden emin tavırları, geçtiğimiz günlerde başkan Ali Koç'la yaptığı telefon görüşmesindeki sözlerinde gizli...
Koç'un, "Sıfırdan yepyeni bir takım inşa edeceğiz, işimiz gerçekten zor. Sana da çok büyük görevler düşüyor. Güçlüklerin üstesinden gelmeye hazır mısın?" diye sorduğu Cocu'nun, verdiği cevapla başkanı bir hayli etkilediği öğrenildi. Başkana her şeyi göze aldığını söylediği belirtilen Hollandalı çalıştırıcının, "Merak etmeyin başkan, ben her şeyi göze aldım. En çok ihtiyacımız olan şey biraz sabır... Acele etmeden, adım adım ilerleyeceğiz. Planlarımıza sadık kalırsak, istediğimiz takımı kurarsak, başarırız. Bunu birlikte rahatlıkla yapabiliriz. Emin olmasam teklifinizi kabul etmezdim" dediği ifade edildi.
Cocu'nun bonuslarla beraber Fenerbahçe'den kazanacağı rakam Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor. De Telegraaf gazetesi, "PSV'deki koçluk kariyerindeki seçimlerine tanıklık ederken, antrenör olarak zirveye doğru açık bir geleceği varken, PSV'de yapacağı hamlelerin başına dert açmayacağı garantisi de ortadayken, bir antrenör Türkiye'ye ancak 5 kat daha fazla kazanacağı için gider" diye yazdı.
Gazetenin yorumunda ayrıca, "Cocu, kafasında kariyerine zarar verme riskini göz önüne almış olmalı. Cocu, uçurumun kenarında huzur içinde, bir üst düzey antrenörün niteliklerine sahip" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'yle anlaşan Phillip Cocu'ya kızgınlığı süren PSV Direktörü Toon Gerbrands, tazminat konusunun henüz çözüme kavuşmadığını söyledi. Gerbrands, "Beklentimiz, meselenin en kısa sürede çözülmesidir" dedi. (Fotomaç)
OSPINA'DA ENGEL KALMADI
Defans, orta saha, forvet takviyesi için çalışmalarını tam gaz sürdüren F.Bahçe'de kaleci transferi konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sezonun bitmesinin ardından kaleci arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, Arsenal'in file bekçisi David Ospina için girişimler yapmıştı. Başkanlık seçiminden sonra da yeni yönetim 29 yaşındaki kaleci için şartları görüşmüştü. Ospina'nın F.Bahçe yolunu açan haber ise dün geldi. Kolombayalı kalecinin takımı Arsenal, Alman ekibi Leverkusen'in kalecisi Bernd Leno'yu 22 milyon euro'ya kadrosuna katınca Cech ya da Ospina'dan birinin ayrılması kesinleşti.
Arsenal ile yakın ilişkiler kuran sportif direktör Comollli'nin yakın zamanda İngilizler'le 1.83 boyundaki eldiven için masaya oturup transferi bitireceği kaydedildi. Ospina'nın sözleşmesi gelecek sezon biteceği için Arsenal'in de bu ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi. Bu arada Bleacher Report gazetesi muhabiri Dean Jones, geçtiğimiz günlerde twitter'dan F.Bahçe'nin Ospina'yı transfer edeceğini yazmıştı.
Öte yandan Kolombiya'nın dün Japonya'ya 2-1 maçta kaleyi koruyan Ospina, 4 önemli kurtarış yapmasına rağmen yediği 2. golde hatalıydı. Fenerbahçe'de Volkan konusundaki belirsizlik de devam ediyor. Yönetimin hala sözleşme uzatma teklifinde bulunmadığı 37 yaşındaki eldiven ile önümüzdeki günlerde 1 yıllık yenileme yapılacağı kaydedilirken, Ospina'nın alınması durumunda Volkan'ın artık 2. kaleci durumuna geleceği, Kameni'nin ise kesin gönderileceği bildirildi. (Fotomaç)
NEŞTER VURULUYOR!
Fenerbahçe’de tarihi kongrenin ardından ilk olarak altyapı ve scout (oyuncu gözleme) ekibinin başındaki Müjdat Yetkiner ile altyapı antrenörü Saffet Akyüz ile scout Kemalettin Şentürk ile yollar ayrıldı. Ardından Fernandao satıldı. Son olarak önceki gün, Aykut Kocaman’ın göreve devam etmeyeceği açıklandı.
Birçok alanda neşteri vuran Ali Koç ve ekibi, operasyona devam edecek. Carlos Kameni ve Mauricio İsla’nın ardından Aatif’tan da kulüp bulması istendi. Ayrıca 6 senedir Fenerbahçe forması giyen Mehmet Topal’ın da gönderilmesi gündemde.
Kadroda özellikle orta sahada önemli bir revizyon planlayan Comolli’nin, Topal konusunda da olumsuz rapor verdiği kaydedildi. Bu arada yeni yönetimin, idari menajer Hasan Çetinkaya’yla önümüzdeki günlerde görüştükten sonra kendisiyle ilgili kararı vereceği öğrenildi.
Sambacı, geçtiğimiz sezon ligde 30 maçta attığı 14 golle takımının ligdeki en skorer ismi olmuştu. Ancak Giuliano’nun da takımdan ayrılması gündemde. Cocu’nun 4-3-3 sisteminde kendisine yer bulması zor görünen Brezilyalı oyuncuyla Alman ekibi Wolfsburg ilgileniyor.
Finansal Fair Play nedeniyle ‘Transferde satıştan elde ettiğin kadar oyuncu alabilirsin’ kısıtlaması bulunan Fenerbahçe Yönetimi’nin, gelir elde etmek için Giuliano’yu göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. (Fanatik)
HOOIJDONK GERİ DÖNÜYOR!
Vatandaşı Phillip Cocu’nun doğru bir tercih olduğunu açıklayan Pierre van Hooijdonk’un, Fenerbahçe’ye geri döneceği iddia edildi. Ancak Sarı-Lacivertliler’in eski yıldızının teknik heyette değil, idari kadroda görev alacağı öne sürüldü. (Fanatik)
GOLCÜ HOLLANDA'DAN
Sarı-Lacivertliler’de Damien Comolli, Hollanda’ya kamp kurdu. Fransız sportif direktör, Phillip Cocu ve ekibinin PSV ile olan sözleşmesini fesh etmek için yoğun çaba harcıyor. Cocu henüz resmen Fenerbahçe’nin teknik patronu olmadı. Ancak Comolli, transfer çalışmaları konusunda Hollandalı teknik adamla sık sık fikir alışverişinde bulunuyor.
Cocu, forvette mutlaka hava toplarında etkili, ayağında top saklayabilen bir tarzda bir oyuncu istiyor. Başarılı teknik adam, forvet için alternatiflerini belirledi, Comolli’ye 3 vatandaşının ismini verdi. İşte Sarı- Lacivertliler’in golcü listesi...
Phillip Cocu, Comolli ile yaptığı görüşmede Vincent Janssen için de olumlu görüş bildirmişti. Başarılı teknik adam, Janssen’in yakından tanıyor. 24 yaşındaki forvetin geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de geçirmesi de önemli bir avantaj. Comolli, Hollanda’dan İstanbul’a geldikten sonra transfer çalışmaları için Avrupa turuna çıkacak. Adreslerinden biri de Janssen’in durumunu görüşmek için İngiltere olacak.
Hollandalı golcü, Fenerbahçe’de kariyerine devam etmeyi çok istiyor. Eğer Tottenham da uygun bir bedelle yeniden kiralamaya sıcak bakarsa, Janssen, tatil sonrası Sarı-Lacivertliler’e geri dönecek.
PSV ile Cocu ve ekibi için pazarlıklar devam ediyor. Comolli, bu işi hallettikten sonra Hollanda ekibine Luuk de Jong’un durumunu da soracak. Golcü oyuncu, yıllardır birlikte çalıştığı Cocu ile birlikte Türkiye’ye gelebilir. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun maliyeti düşük değil.
De Jong’un PSV ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro (55 milyon TL). FFP nedeniyle Fenerbahçe’nin bu rakamı ödemesi zor. PSV, satın alma garantili kiralama teklifiyle ikna edilmeye çalışılacak. Eğer oyuncu satışından bir bütçe oluşturulursa, De Jong’un bonservisi bu sezon alınabilir.
Sporting’de taraftarların idmanı basıp futbolculara saldırması, Portekiz ekibine pahalıya mal oldu. 9 oyuncu sözleşmelerini fesh etti. Bu isimlerden biri de geçen sezonu 49 resmi maçta 34 golle tamamlayan Bas Dost. Hollanda Milli Takımı’nın da formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, Cocu’nun gözdelerinden biri.
Bitirici vuruşları ve hava hakimiyetiyle ön plana çıkan Dost için menajeri Karel Csonto ile temas kurulacak. Hollandalı yıldız konusunda tek soru işareti, Sporting’in sözleşmesini fesheden oyuncuları FIFA’ya şikayet edecek olması. Portekiz ekibi lehine karar çıkması halinde, bu durum sorun yaratabilir. (Fanatik)
118 MİLYON EURO'LUK 6 FUTBOLCU
İspanyollar Barcelona’dan 6 oyuncunun Fenerbahçe’ye geleceğini yazdı… UEFA ile FFP anlaşması devam eden ve bu sezon 0 borç açıklamak zorunda olan Fenerbahçe’nin bu 6 ismi nasıl transfer edeceği ise merak konusu. Çünkü Barça bu 6 oyuncu için, 118 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Thomas Vermaelen, Arsenal’dan 2014-15’te 19 milyon euro’ya geldi.
Aleix Vidal, Sevilla’dan 2015-16’da 17 milyon euro’ya geldi.
Andre Gomes, Valencia’dan 2016-17’de 37 milyon euro’ya geldi.
Paco Alcacer, Valencia’dan 30 milyon euro’ya geldi.
Denis Suarez, Villareal’den 3.25 milyon euro’ya geldi.
Yerry Mina sezon başında Palmeiras’tan 11.8 milyon euro’ya geldi. (Fotospor)
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