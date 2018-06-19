1- COCU BİTİYOR
Phillip Cocu’nun menajeri Rob Jansen ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler mutlu sonla noktalandı. Taraflar, ön protokol imzaladı. Damien Comolli, bu gelişmenin hemen ardından soluğu Hollanda’da aldı. Cocu cephesi, PSV ile olan sözleşmeyi fesh edemeyince Comolli devreye girdi.
Fransız sportif direktör, Kırmızı-Beyazlılar’ın genel menaceri Toon Gerbrands ile kıran kırana pazarlığa başladı. Gerbrands, Cocu ve yardımcıları Ruud Brood, Chris van der Weerden ile kaleci antrenörü Ruud Hesp için 2 milyon Euro (5.47 milyon TL) talep etti.
Sarı-Lacivertliler’in sportif direktörü ise bu rakamı aşağı çekmek için çabalıyor. Comolli’nin hedefi, 47 yaşındaki teknik adam ve ekibiyle İstanbul’a dönmek.
2- ROTA BARÇA
Damien Comolli, Cocu’daki pürüzleri giderdikten sonra bu kez İspanya’ya gitmek için bavullarını toplayacak. Fransız futbol adamı, İspanyol devinin futbol direktörü Pep Segura’dan randevu aldı.
Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen gazete El Mundo Deportivo da, Fenerbahçe-Barcelona ilişkisini kaleme aldı. Comolli’nin Barcelona Sportif Direktörü Pep Segura ile bir toplantı yapacağı belirtilirken, El Mundo Deportivo gündemdeki isimleri de açıkladı:
Paco Alcacer
Andre Gomes
Vermaelen
Aleix Vidal
Yerry Mina
Denis Suarez
3- JANSSEN'E GİDİYOR
Comolli, Hollanda’da sadece PSV ile görüşmüyor. Cocu ile de temas halinde. 47 yaşındaki teknik adamla yapılan transfer planlamasında Vincent Janssen ismi gündeme geldi.
Cocu’nun, vatandaşıyla ilgili olarak, “Janssen bildiğim bir oyuncu. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de geçirdiği için kulübü ve takımı yakından tanıyor. Eğer ekonomik şartları uygun olursa, kendisini 1 sezon daha kiralayabiliriz” şeklinde görüş belirtti.
Comolli, 23 yaşındaki forvetin durumunu görüşmek için İspanya’dan sonra İngiltere’nin yolunu tutacak. Fransız direktör, 2005-08 yıllarında görev aldığı Tottenham’la Janssen için bir araya gelecek. Hollandalı’nın geçen sezon Fener’e maliyeti 5 milyon Euro olmuştu.
FORVET İÇİN MORELOS İDDİASI
Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe’nin Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos ile ilgilendiği ileri sürüldü.
İskoç ve Kolombiya medyasının yazdığı habere göre; Morelos’a kancayı takan Sarı-Lacivertliler’in 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istediği belirtildi. Bu sezon İskoçya Ligi’nde oynadığı 31 maçta 14 gol, 6 asistlik bir performans gösteren Morelos, forvetin yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.
11 İSİM YOLCU
Fenerbahe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda Volkan Demirel'in kadroda kalmasına ancak Kameni, Aatif Chahechouhe, Mehmet Topal, Skrtel, Neustadter, Giuliano, Soldado, Josef de Souza, Dirar, Valbuena ve Isla ile yolların ayrılmasına karar verdi. (Hürriyet)
KAMENİ'Yİ İSTİYORLAR
Suudi Arabistan’ın Al-Shabab takımının başına geçen Marius Sumudica, Fenerbahçe’yi Carlos Kameni’den kurtarabilir! Sumudica’nın, Kayserispor’dan eski öğrencisi Silviu Lung ile birlikte Carlos Kameni’yi radarına aldığı öğrenildi. (Fanatik)
ISLA'YI GERİ ALIYOR
Mauricio İsla, geçtiğimiz sezonun başında Cagliari ile olan sözleşmesini feshederek Fenerbahçe’ye imza atmıştı. Sarı-Lacivertliler’de beklediği kadar şans bulamayan Şilili savunmacı, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor.
Isla, yönetimden bonservisi konusunda kolaylık yapılmasını talep etti. Cagliari, 30 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz almanın peşinde. (Fanatik)
FENERBAHÇE'YE KALECİ OPERASYONU
Sarı-Lacivertliler’de kaleci transferi son günlerde fazla gündeme gelmiyor. Ancak, Comolli bu bölgeyi de güçlendirmeye kararlı. Comolli, kaliteli bir yabancı file bekçisini Fenerbahçe’ye getirmenin peşinde. İlk aday PSG’nin yıldızı Kevin Trapp. 27 yaşındaki eldiven için tüm şartlar zorlanacak.
Ayrıca Arsenal’dan ayrılmaya hazırlanan, geçtiğimiz sezon menaceriyle İstanbul’da görüşme yapılan David Ospina da listede. Comolli eğer İngiliz ekibiyle anlaşırsa, şu anda Kolombiya ile Dünya Kupası’nda bulunan Ospina’nın menaceriyle anlaşma zemini arayacak. (Fanatik)
MUTLU SON YAKIN
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Barselona seyahati öncesi Lyon'a uçtu. Comolli, burada Saint- Etienne takımıyla sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba ile masaya oturdu.
Inter ve Newcastle United'ın da peşinde olduğu 22 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından tanıyan Damien Comolli, sarılacivertli kulübün şartlarını ve hedeflerini aktararak son teklifini iletti. (Sabah)
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