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Cocu’nun, vatandaşıyla ilgili olarak, “Janssen bildiğim bir oyuncu. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de geçirdiği için kulübü ve takımı yakından tanıyor. Eğer ekonomik şartları uygun olursa, kendisini 1 sezon daha kiralayabiliriz” şeklinde görüş belirtti.