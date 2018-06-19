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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (19 Haziran 2018)

19.06.2018 - 12:01 | Güncelleme:

Comolli bombaları patlatıyor! Fenerbahçe'nin Fransız Sportif Direktörü Comolli, transferde gövde gösterisi yapmak için Avrupa turuna çıktı. İşte hedefleri ve görüşmelerde son durum! Öte yandan Fenerbahçe'de 11 isimle yolların ayrılması gündemde. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

  • 1 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
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    1- COCU BİTİYOR 

    Phillip Cocu’nun menajeri Rob Jansen ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler mutlu sonla noktalandı. Taraflar, ön protokol imzaladı. Damien Comolli, bu gelişmenin hemen ardından soluğu Hollanda’da aldı. Cocu cephesi, PSV ile olan sözleşmeyi fesh edemeyince Comolli devreye girdi.

  • 2 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
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    Fransız sportif direktör, Kırmızı-Beyazlılar’ın genel menaceri Toon Gerbrands ile kıran kırana pazarlığa başladı. Gerbrands, Cocu ve yardımcıları Ruud Brood, Chris van der Weerden ile kaleci antrenörü Ruud Hesp için 2 milyon Euro (5.47 milyon TL) talep etti. 

  • 3 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
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    Sarı-Lacivertliler’in sportif direktörü ise bu rakamı aşağı çekmek için çabalıyor. Comolli’nin hedefi, 47 yaşındaki teknik adam ve ekibiyle İstanbul’a dönmek.

  • 4 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
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    2- ROTA BARÇA

    Damien Comolli, Cocu’daki pürüzleri giderdikten sonra bu kez İspanya’ya gitmek için bavullarını toplayacak. Fransız futbol adamı, İspanyol devinin futbol direktörü Pep Segura’dan randevu aldı.

  • 5 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
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    Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen gazete El Mundo Deportivo da, Fenerbahçe-Barcelona ilişkisini kaleme aldı. Comolli’nin Barcelona  Sportif Direktörü Pep Segura ile bir toplantı yapacağı belirtilirken, El Mundo Deportivo gündemdeki isimleri de açıkladı:

  • 6 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    6 | 24

    Paco Alcacer

  • 7 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    7 | 24

    Andre Gomes

  • 8 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    8 | 24

    Vermaelen

  • 9 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    9 | 24

    Aleix Vidal

  • 10 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    10 | 24

    Yerry Mina

  • 11 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    11 | 24

    Denis Suarez

  • 12 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    12 | 24

    3- JANSSEN'E GİDİYOR 

    Comolli, Hollanda’da sadece PSV ile görüşmüyor. Cocu ile de temas halinde. 47 yaşındaki teknik adamla yapılan transfer planlamasında Vincent Janssen ismi gündeme geldi. 

  • 13 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    13 | 24

    Cocu’nun, vatandaşıyla ilgili olarak, “Janssen bildiğim bir oyuncu. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de geçirdiği için kulübü ve takımı yakından tanıyor. Eğer ekonomik şartları uygun olursa, kendisini 1 sezon daha kiralayabiliriz” şeklinde görüş belirtti.

  • 14 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    14 | 24

    Comolli, 23 yaşındaki forvetin durumunu görüşmek için İspanya’dan sonra İngiltere’nin yolunu tutacak. Fransız direktör, 2005-08 yıllarında görev aldığı Tottenham’la Janssen için bir araya gelecek. Hollandalı’nın geçen sezon Fener’e maliyeti 5 milyon Euro olmuştu.

  • 15 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    15 | 24

    FORVET İÇİN MORELOS İDDİASI

    Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe’nin Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos ile ilgilendiği ileri sürüldü. 

  • 16 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    16 | 24

    İskoç ve Kolombiya medyasının yazdığı habere göre; Morelos’a kancayı takan Sarı-Lacivertliler’in 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istediği belirtildi. Bu sezon İskoçya Ligi’nde oynadığı 31 maçta 14 gol, 6 asistlik bir performans gösteren Morelos, forvetin yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

  • 17 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    17 | 24

    11 İSİM YOLCU

    Fenerbahe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda Volkan Demirel'in kadroda kalmasına ancak Kameni, Aatif Chahechouhe, Mehmet Topal, Skrtel, Neustadter, Giuliano, Soldado, Josef de Souza, Dirar, Valbuena ve Isla ile yolların ayrılmasına karar verdi. (Hürriyet)

  • 18 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    18 | 24

    KAMENİ'Yİ İSTİYORLAR 

    Suudi Arabistan’ın Al-Shabab takımının başına geçen Marius Sumudica, Fenerbahçe’yi Carlos Kameni’den kurtarabilir! Sumudica’nın, Kayserispor’dan eski öğrencisi Silviu Lung ile birlikte Carlos Kameni’yi radarına aldığı öğrenildi. (Fanatik)

  • 19 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    19 | 24

    ISLA'YI GERİ ALIYOR

    Mauricio İsla, geçtiğimiz sezonun başında Cagliari ile olan sözleşmesini feshederek Fenerbahçe’ye imza atmıştı. Sarı-Lacivertliler’de beklediği kadar şans bulamayan Şilili savunmacı, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor. 

  • 20 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    20 | 24

    Isla, yönetimden bonservisi konusunda kolaylık yapılmasını talep etti. Cagliari, 30 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz almanın peşinde. (Fanatik)

  • 21 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    21 | 24

    FENERBAHÇE'YE KALECİ OPERASYONU

    Sarı-Lacivertliler’de kaleci transferi son günlerde fazla gündeme gelmiyor. Ancak, Comolli bu bölgeyi de güçlendirmeye kararlı. Comolli, kaliteli bir yabancı file bekçisini Fenerbahçe’ye getirmenin peşinde. İlk aday PSG’nin yıldızı Kevin Trapp. 27 yaşındaki eldiven için tüm şartlar zorlanacak.

  • 22 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    22 | 24

    Ayrıca Arsenal’dan ayrılmaya hazırlanan, geçtiğimiz sezon menaceriyle İstanbul’da görüşme yapılan David Ospina da listede. Comolli eğer İngiliz ekibiyle anlaşırsa, şu anda Kolombiya ile Dünya Kupası’nda bulunan Ospina’nın menaceriyle anlaşma zemini arayacak. (Fanatik)

  • 23 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
    23 | 24

    MUTLU SON YAKIN

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Barselona seyahati öncesi Lyon'a uçtu. Comolli, burada Saint- Etienne takımıyla sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba ile masaya oturdu. 

  • 24 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Comolli bombaları patlatıyor
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    Inter ve Newcastle United'ın da peşinde olduğu 22 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından tanıyan Damien Comolli, sarılacivertli kulübün şartlarını ve hedeflerini aktararak son teklifini iletti. (Sabah)

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