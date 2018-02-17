Mücadelede Fenerbahçe, ilk sette teknik molaya 12-7 önde girdi. Üstünlüğünü set boyunca sürdüren sarı-lacivertli ekip, ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette teknik molaya 12-6 önde giren Fenerbahçe, bu seti de 25-15 alarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette üstünlüğünü korumayı sürdüren konuk ekip, bu sette de rakibine 25-18 üstünlük sağlayarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.