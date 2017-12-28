THY Avrupa Ligi 15'inci hafta mücadelesinde, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında İspanya ekibi Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 17-10 önde kapattı. İlk periyottaki savunma direncini 2'nci periyotta kaybeden Fenerbahçe, bu çeyrekte potasında 27 sayı görürken, rakip potaya 19 sayı bıraktı ve devreye 37-36'lık Real Madrid üstünlüğü ile girildi.



3'üncü periyot karşılıklı sayılarla geçilirken, Real Madrid 3'üncü periyotu 1 sayı önde kapattı: 61-62. Final çeyreğinde üstün oyununu sürdüren Madrid ekibi, parkeden 79-77 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Avrupa Ligi'ndeki 9'uncu galibiyetine uzanırken, Fenerbahçe Doğuş 6'ncı yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Doğuş: 77 - Real Madrid: 79