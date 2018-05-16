Obradovic eski öğrencilerine karşı

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde eski yardımcısı ve öğrencilerine karşı mücadele edecek.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de Obradovic, geçmiş yıllarda yollarının kesiştiği Rusya'nın CSKA Moskova takımının başantrenörü Dimitris Itoudis, İspanyol temsilcisi Real Madrid'in çalıştırıcısı Pablo Laso ve Litvanya ekibi Zalgiris'in başında bulunan Sarunas Jasikevicius ile karşı karşıya gelecek.
Obradovic, Dörtlü Final'de şampiyonluk için çekişeceği Laso ve Jasikevicius'un oyunculuk dönemlerinde başantrenörlüğünü üstlendi. Itoudis ise Sırp başantrenörün Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştırdığı 13 yıllık dönemde yardımcılığını yaptı.
ITOUDIS İLE 13 YIL ÇALIŞTI
Obradovic ile Itoudis'in arasındaki ilişki, parkelerin dışına kadar uzanıyor.
Panathinaikos'ta 1999-2012 yıllarında beraber çalışan ikili, Yunan ekibine 5 THY Avrupa Ligi ve 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşatarak önemli bir başarıya imza attı.
Yunan başantrenör Itoudis'in takımı CSKA Moskova, Obradovic'in başında bulunduğu Fenerbahçe'yi 2016'da THY Avrupa Ligi finalinde mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
LASO İLE REAL MADRID'DE ÇALIŞTI
Obradovic, Real Madrid'in başında bulunduğu dönemde 2 sezon Laso'nun başantrenörlüğünü üstlendi.
Eflatun-beyazlı ekipte 1994-1997 yıllarında görev yapan Sırp başantrenör, Laso'nun da yer aldığı takıma 1996-1997 sezonunda FIBA Saporta Kupası'nı kazandırdı.
İspanyol Laso, 2011'den bu yana başantrenörlüğünü yaptığı ve 1 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdığı Real Madrid'de 1995-1997 yıllarında forma giymişti.
JASIKEVICIUS İLE THY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU VAR
Zeljko Obradovic ile Litvanyalı Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos'ta önemli başarılar elde etti.
Jasikevicius, Obradovic'in başında bulunduğu Yunan ekibinde iki ayrı dönemde olmak üzere 4 sezon forma giydi. Bu süreçte Yunan ekibi 1 THY Avrupa Ligi, 3 de Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.
İkili, Panathinaikos'ta 2007-2010 ve 2011-2012 sezonlarında görev yaptı.
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