THY Euroleague’de üst üste 4 sezondur FinalFour’da boy gösteren ve yine üst üste 3 yıldır dev ligde final oynayan Fenerbahçe Doğuş, önümüzdeki sezon da aynı hedef doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Sarı-Lacivertliler’in, Ekpe Udoh’un gidişinin ardından transfer edilen ancak sezon boyunca beklentileri karşılayamayan Jason Thompson’ın yerine, Panathinaikos’la başarılı bir sezon geçiren bir başka ABD’li uzun Chris Singleton’a teklifte bulunduğu öğrenildi. Thompson’la büyük olasılıkla yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz döneminde de 29 yaşında ve 2.04 boyundaki yıldız oyuncunun transferi için nabız yoklamış ancak Thompson’da karar kılmıştı.

CSKA VE BARCELONA DA DEVREDE

Transferin gözde isimlerinden biri olan Singleton’ın, Fenerbahçe Doğuş’un yanı sıra CSKA Moskova ve Barcelona’nın da gündeminde olduğu belirtildi. Panathinaikos ile sözleşmesi sona eren Singleton’a Yunan kulübünün de son bir teklif sunacağı ifade edildi. ABD’li basketbolcu, hızla yayılan transfer dedikoduları üzerine Twitter hesabından “Ben serbest bir oyuncuyum” paylaşımında bulundu.

Hem uzun forvet, hem de pivot olarak oynayabilen tecrübeli basketbolcu, geçen sezon THY Euroleague’de 34 maçta 10.3 sayı, 5.8 ribaund, 1.1 asist ortalama ile oynadı. Öte yandan Fenerbahçe Doğuş’un, Panathinakos’un guardı Nick Calathes’e de teklifte bulunduğu öğrenildi.