8 | 47

Fotomaç'ta yer alan habere göre Dörtlü Final için 15 binin üzerinde basketbolseverin Belgrad'a geleceği açıklandı. Belgrad Turizm Organizasyonu Müdürü Milorad Popovic, "Basketbol karşılaşmaları için en fazla Türkiye'den sporseveri ağırlayacağız. En az 15 bin kişi bu organizasyonu takip etmek için Belgrad'a gelecek" dedi.