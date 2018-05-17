THY EuroLeague Final Four’da üst üste dördüncü kez yer alan Fenerbahçe Doğuş’un kadrosunda bulunan 15 oyuncudan 10’u bu seviyede daha önce en az bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yarın başlayacak organizasyonda Nikola Kalinic, Melih Mahmutoğlu, James Nunnally, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas, Jan Vesely, Bobby Dixon, Gigi Datome, fazla forma şansı bulamayan Barış Hersek ile genç oyuncu Egehan Arna, geçen sene Fenerbahçe’yle Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Kanarya’ya bu sezon dahil olan 5 isim, kariyerlerinde ilk kez F4’te boy gösterecek. Sezon başı katılan Jason Thompson, Nicola Melli, Brad Wanamaker, Marko Guduric ve Sinan Güler, kariyerlerinde ilk kez Final-Four’da yer alma hakkı elde etti.
USTA, ÇIRAKLARA KARŞI!
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague Final-Four’da eski yardımcısı ve öğrencilerine karşı mücadele edecek. CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, 13 yıl boyunca Obradovic’in yardımcılığını yaptı. Sırp hoca, Real Madrid’in başında bulunduğu dönemde 2 sezon Laso’nun başantrenörlüğünü üstlendi. Obra, Zalgiris Kaunas Coachu Sarunas Jasikevicius’un oyunculuğu döneminde de başarılı isimle 1 Euroleague ve 3 Yunan Ligi zaferi kazandı.
EN DENEYİMLİSİ KOSTAS SLOUKAS
Fenerbahçe'nin en tecrübelisi 3 avrupa şampiyonluğu bulunan Kostas Sloukas oldu. Fenerbahçe’ye 2015 yılında transfer olan 27 yaşındaki basketbolcu, 6. kez Dörtlü Final için parkeye çıkacak. Sloukas’ı 5. defa Dörtlü Final’de yer alacak Jan Vesely takip etti. Dörtlü Final’in diğer tecrübeli isimleri ise bu seviyedeki bütün deneyimlerini Fenerbahçe’de yaşadı. Melih Mahmutoğlu’nun dördüncü, Nikola Kalinic, Dixon, Barış Hersek, Egehan Arna’nın üçüncü, James Nunnally ve Ahmet Düverioğlu ise ikinci kez Dörtlü Final’de yer alacak.
"FENERBAHÇE BENİM EVİM"
Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic, Final-Four öncesi beIN Sports’a açıklamalara bulundu. Sarı-Lacivertli takımda çok mutlu olduğunu belirten Obra “Burası benim evim. 2 yıl daha kontratım var. Bu kulüpte çalıştığım her andan çok keyif alıyorum” ifadelerini kullandı.
Obra, yarı finalde karşılaşacakları Zalgiris Kaunas’ın başantrenörü olan eski oyuncusu Sarunas Jasikevicius için ise “Jasikevicius’un çok iyi bir coach olacağını yıllar önce söylemiştim. Ne kadar akıllı olduğunu ve ne kadar çabuk düşündüğünü görüyorum. Benim için oyuncum olması harikaydı” dedi. Sırp çalıştırıcı son olarak Final Four’da 2 eski oyuncusu ve bir eski yardımcısının çalıştırdığı takımların olması ile ilgili “İki eski oyuncum ve eski yardımcı antrenörüm Final Four’da olacak. gururluyum” dedi.
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