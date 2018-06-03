Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı genel kurulda sarı-lacivertlilerin efsane başkanlarından Ali Şen de oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı’na geldi. Birçok kongre üyesinin ilgisiyle karşılaşan Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen şunları söyledi:

"Fenerbahçe kendine başkan seçiyor. Adaylar projelerini analttılar. Bir değişim olması gerekiyor. Çoğunluğun elinde beyaz zarflar görüyorum. Ben oyumu kullandım, oyumu da Ali Koç ve arkadaşları için kullandım."

Ali Şen'in oğlu Metin Şen, Ali Koç'un listesinde yer alıyor.