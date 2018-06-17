Gazete Habertürk'te yer alan habere göre başkan Aziz Yıldırım döneminde genel sekreter ve basın sözcüsü olarak görev yapan Mahmut Uslu büyük bir şok yaşadı... Uslu’nun sahibi olduğu tekne Bodrum’da henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yangında ciddi maddi hasar oluşurken ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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