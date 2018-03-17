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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nefesleri kesti! Birçok gol pozisyonunun olduğu maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Kadıköy'e lider gelen ve beraberlikle birlikte puanını 54'e çıkaran Galatasaray, haftayı lider tamamlamayı garantilerken Kadıköy'deki galibiyet hasretini ise sonlandıramadı. 90+4. dakikada yaşanan bir pozisyon ise Hasan Şaş'ı çileden çıkardı...