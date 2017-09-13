Fenerbahçe isyan etti, TFF cevap verdi!

TÜRK futbolunda saha sonuçlarına etki eden hakem kararları lig başlayalı henüz 4 hafta olmasına rağmen gündeme oturmaya başladı. Bu durum da ilk etapta Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirdi. Evet, Fenerbahçe futbol olarak henüz bekleneni veremedi.
Yöneticiler de bunu görüyor. Kendi aralarında özeleştiri de yapıyorlar. Ama hakem performanslarını da bir kenara yazıyorlar! Sadece takım istenilen seviyede olmadığı için bunları şimdilik gündeme getirmiyorlar. Örneğin son Başakşehir maçı.
Özellikle devre arasında yönetimin hakem Fırat Aydınus’a büyük isyanı vardı... “1 değil, 2 değil, 3 değil.. göztepe maçında hakem iki penaltımızı vermedi sustuk. Bugün sadece kaleci ilk devre 5 dakika oyundan çaldı, bir dakika uzatma verdi. Rakibe sonradan çıkarttığın kartları maçın başında çıkartacaksın” diyorlardı.
Benzer diyaloglar önceki akşam da yaşandı. Hürriyet’in SporArena gecesinde Fenerbahçeli yöneticiler federasyona yönelik serzenişte bulundu. geceye Fenerbahçe adına Mahmut Uslu, Şekip Mosturoğlu, Önder Fırat katıldı. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile karşılaştıkları anda da aralarında hararetli konuşmalar geçti. Kavga, gürültü, hakaret yoktu da sitem dolu sözler vardı.
''AYRICALIK DEĞİL ADALET İSTİYORUZ''
Mahmut Uslu’nun ilk tepkisi “Az çalışın biraz. Sadece bir kulübün değil herkesin federasyonu olun” şeklindeki sözleriyleydi. isim vermeden Beşiktaş’ı işaret ediyordu. Uslu ardından da “Biz sizden ayrıcalık istemiyoruz.
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