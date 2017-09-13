Fenerbahçe isyan etti, TFF cevap verdi!

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''NE ADAMMIŞIM BEN YA''

“Biz niye taraf olalım? Kim ister ki ülkenin en büyük kulüplerinden biriyle kötü olmayı? Federasyonda 15 tane yönetici var. Hepsi de önemli isimler. Ama hep beni bir takım olayların içine çekmeye çalışıyorlar. Herkes Cengiz de Cengiz. ne adammışım ben ya!