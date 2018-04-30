Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen ve sonrasında 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden devam edilmesine karar verilen Beşiktaş maçıyla ilgili, "Geçmişte bu tür olaylar başımıza geldiğinde, biz Fenerbahçe formasıyla sahadaki yerimizi almayı becerdik. Beşiktaş'tan da bunu beklerdik." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe dergisinin mayıs sayısında röportajı yayımlanan Volkan Demirel, kupa maçında akıl almaz şeylerin yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:
"15-16 yıldır bu takımın kaleciliğini yapıyorum. Fenerbahçe taraftarı, herhangi bir Fenerbahçeli futbolcu, hocamız, teknik heyetten birileri veya bir görevli kenardan 'yapma' diyorsa, bu uyarıyı dikkate alır ve Fenerbahçe'ye bu tür zararlar verecek bir şey yapmaz. O gün ben sahada takım arkadaşlarımla birlikte tribünlere uyarılar yaptım, 'atmayın' dedim. Olaylar devam etti. Bunlar Fenerbahçeli değil, korner köşelerinde ve yukarıda bazı kısımlarda konuşlanan provokatörler. Kötü niyeti olmayan birçok taraftar da o anın galeyanıyla bu provokasyondan haliyle etkilenmiş ve o şahısların gazabına uğramış olabilir. Fenerbahçe'ye kasti olarak zarar vermeye çalışan bu şahısların açılan soruşturma kapsamında iyice araştırılmasını istiyorum. Ayrıca herkesin kendi kulübünün Passolig kartını taşıması, bence önemli bir önlem."
Tecrübeli kaleci, A Milli Takım'ın 2014 yılında Kazakistan ile oynadığı maç öncesinde tribündeki bazı taraftarların tepkisi nedeniyle stadı terk ettiği olay ile Beşiktaşlı Tolga Zengin'in tatil edilen derbide tribünlerdeki taraftarlarla yaşadığı olayı benzetenlerin olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Benim milli takımı bırakmamla Tolga'nın taraftarlarla atışma olayını aynı görenler var ama değil. Ben, milli takım formasıyla sahaya çıkıyorum ve bana hakaret eden, milli takımı desteklemeye gelen insanlar. Ben bunu kaldıramam, kaldırırsam Tolga gibi tribüne giderim. Olay da başka yerlere gider. Sonuç olarak hem ben zarar görürüm hem de milli takım. Bu yüzden, milli eldivenleri bıraktım. O günden sonra milli takımın İstanbul sınırları içinde maç oynadığını görmedik. İşte bu bir milattır. Evet, ben milli takım kariyerimi bitirdim ve bunu isteyerek de bitirmedim, yapmam gerekeni yaptım. Ben yaşadığım olaylarda kimseyi örnek göstermiyorum."
Beşiktaş'ın çıkmama kararı aldığı tatil edilen derbinin sonucunun sahada belirlenmesini istediklerini vurgulayan Volkan Demirel, "Beşiktaş'ın bu tavrı, futbolu gölgede bırakıyor. Geçmişte bu tür olaylar başımıza geldiğinde, biz Fenerbahçe formasıyla sahadaki yerimizi almayı becerdik. Beşiktaş'tan da bunu beklerdik. Biz 3 Mayıs günü rakibimizi bekleyeceğiz. Sahada maçımızı yaparak final biletini almak isteriz. Rakibin hükmen mağlubiyeti sonrası finale çıkmak futbol adına bizi de pek sevindiren bir durum değil. Sahada, maçın kaldığı yerden mücadelemizi verdikten sonra, biz kazansak onlar bizi tebrik edecek, onlar kazandığı takdirde ise biz onları tebrik edecektik. Neler olacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.
"SONUNA KADAR ŞAMPİYONLUKLARIN, KUPALARIN ADAYIYIZ"
Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'de sonuna kadar şampiyonluk mücadelelerini sürdüreceklerine değinerek, "Bizim daha iyi yapabileceğimiz şeyler var, bunu biliyoruz. Sonuna kadar şampiyonlukların, kupaların adayıyız. Rakiplerimiz zor maçlar oynayacak, bizimse biraz daha kolay diyebileceğimiz türden mücadelelerimiz olacak. Son dakikaya kadar bu işi götüreceğiz ve inşallah son dakikada da golü biz atarız." değerlendirmesinde bulundu.
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