Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Ligde en son 10 hafta önce Akhisar Belediyespor'a mağlup olan ve ardından oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı.
Sarı-lacivertliler, sahasında Atiker Konyaspor'u mağlup ederek, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'ye yenilmesini ve Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya 69 puanla 2. sırada girdi.
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FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR
STAT: Ülker
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 2
SAKAT: Filipovic (Konyaspor)
CEZALI: Dirar, Skrtel (Fenerbahçe)
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Neto, Hasan Ali, Alper, Josef, Topal, Valbuena, Fernandao, Soldado
YEDEKLER: Kameni, Erten, İsmail, Mehmet Ekici, Giuliano, Eljif, Samed, Oğuz Kağan, Aatif, Janssen
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
Kocaman, Konyaspor maçına Karabükspor maçında olduğu gibi Fernandao ve Soldado'dan oluşan çift forvet hattıyla çıkıyor. Tecrübeli hocanın değişmezleri Aatif ve Valbuena ise yedek kulübesinde yer alıyor.
KONYASPOR: Carlgren, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Jonsson, Vedat, Mehdi, Ömer Ali, Fofana, Jahovic
YEDEKLER: Emrullah, Moke, Volkan Fındıklı, Milosevic, Volkan Şen, Orkan, Musa, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
HESAP ZAMANI
Süper Lig’de nefes kesen şampiyonluk düğümü çözülüyor... Göztepe-Galatasaray, Fenerbahçe-Konyaspor ve Başakşehir-Kasımpaşa maçlarından çıkacak sonuçların ardından ilk 3 sıranın kaderi belli olacak. İşte tüm Türkiye’ye “Hesap kitap zamanı” dedirten o ihtimaller:
1- Galatasaray beraberliği veya galibiyeti: Sarı-Kırmızılılar, ne genel ne ikili ne üçlü averaja bakmadan 21. şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Fenerbahçe de kazanması halinde Başakşehir-Kasımpaşa maçının sonucuna bakmadan 2017-2018 sezonunu ikinci olarak tamamlayacak.
2- Galatasaray yenildi, Fenerbahçe ve Başakşehir kazandı: Bu durumda 3 takım da 72 puanda olacağı için 3’lü averaj devreye girecek. Burada 3 takımın kendi aralarında oynadığı maçlar tıpkı bir Devler Ligi grubu gibi değerlendirilecek. Bu ihtimalde Başakşehir, hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray’ı yendiği ve 6 puanla zirvede bulunduğu için şampiyon olacak. İkinci sırayı ise 3 ekip arasındaki genel averajla Kanarya alacak, Aslan ise sezonu üçüncü noktalayacak.
3- Galatasaray yenildi, Başakşehir puan kaybetti, Fenerbahçe kazandı: Fenerbahçe’nin şampiyon olması için tek yol olan bu olasılığın gerçekleşmesi halinde Galatasaray ile Fenerbahçe 72 puanda olacak ve iki takımın ikili averajları eşit olduğu için genel averaja bakılacak. Burada üstün olan mutlu sona ulaşacak. Puan kaybeden Başakşehir ise üçüncü olacak.
4- Galatasaray yenildi, Fenerbahçe puan kaybetti, Başakşehir kazandı: Bu sonuçta Galatasaray’la puanını 72’de eşitleyecek olan Başakşehir, Aslan’a karşı ikili averajdaki üstünlüğü nedeniyle tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşacak. Fenerbahçe puan kaybeder, dördüncü Beşiktaş da Sivas’ı yenerse Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibini geçip üçüncü sıraya yerleşecek. Kanarya ise ligi dördüncü bitirecek.
5- Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir puan kaybetti: Sarı-Kırmızılılar, bu durumda da şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak 2.’lik ve 3’lük yarışı kızışacak. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybı en çok Beşiktaş’a yarayacak. Bu ihtimal gerçekleşir Kartal da Sivas’ı yenerse ikinci sıraya yükselecek.
DEVLER LİGİ AŞKINA
Fenerbahçeli futbolcular en azından teselliyi kaçırmak istemiyor... Sarı-Lacivertli oyuncular kendi ellerinde olmayan şampiyonluk için beklemekten başka çare olmadığının altını çizerken, ellerinde bulunan Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkının büyük bir fırsat olduğunu ve çok inişli çıkışlı geçen sezonu bu şekilde bir teselliyle bitirip camiaya hediye verebilecekleri konusunda hem fikir oldular.
Atiker Konyaspor maçı için galibiyet yemini eden Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki sezona huzurlu başlamak açısından bu maça çok büyük önem veriyor. Şampiyonluk konusunda ise hem Galatasaray’ın yenilmesine hem de Başakşehir’in puan kaybetmesine ihtiyaç duyulması sebebiyle çok yüksek bir inanç duyulmuyor.
34. RANDEVU
Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, 34. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 33 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.
Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2'sini son 4 randevuda elde etti. Fenerbahçe'nin toplam 92 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 37 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.
KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI
Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 16 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 15 maçı kazandı, sadece geçen sezon 3-2'lik skorla mağlup oldu. İstanbul'da Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.
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