Turkish Airlines Euroleague'in 27. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş evinde konuk ettiği Maccabi Fox Tel Aviv karşısında 87-73’lük skorla kazandı.

Fenerbahçe bu sonuçla 27 maç sonunda galibiyet sayısını 19 yaparken, Maccabi ise 14. mağlubiyetini aldı ve playoff yolunda darbe yedi. Marko Guduric mükemmel bir performans ortaya koyarken, kariyerinin en iyi maçını oynadı ve geceye damgasını vurdu. Maça istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, ilk çeyrekte tutuk bir görüntü çizerken, bu çeyreği 21-16’lık skorla geride kapattı. Ancak ikinci çeyrekle birlikte fırtına gibi esen Fenerbahçe, soyunma odasına da 45-36’lık skorla önde girdi. İlk devrede Luigi Datome ve Marko Guduric etkili bir performans ortaya koydu.

Marko Guduric maçın üçüncü çeyreğinde de hız kesmezken, takımını ateşleyen en önemli unsurlardan biri oldu ve Fenerbahçe son çeyreğe 74-56’lık skorla önde girdi. Son çeyrekte oyunu elinde tutan Fenerbahçe, maçı beklenildiği gibi kazandı ve rakibine büyük darbe vurdu.

1. PERİYOT: 16-21

2. PERİYOT: 29-15

3. PERİYOT: 29-20

4. PERİYOT: 13-17