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Bunun için de bu mevkine oynayabilen Isla’nın sol beke geçmesi Şener’in de sağ bekte yer alması gündeme gelmişti. Ancak yapılan tedaviler sonrasında kendine gelen ve takımla çalışan İsmail Köybaşı’nın performansı şu an için teknik heyeti rahatlatmış durumda. Maç gününe kadar bir sorun yaşamazsa da sol bekte İsmail’in oynaması bekleniyor.