Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Josef

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin en istikrarlı futbolcusu Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza oldu.

Sarı-lacivertli ekibe 2015-2016 sezonu öncesinde transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu, takımının vazgeçilmez oyuncularından biri durumunda.

Süper Lig'de ilk sezonunda 31, ikinci sezonunda 30 karşılaşmada forma giyen De Souza, bu sezon 33 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı terletti.

Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat'tan sonra teknik direktör Aykut Kocaman'ın da vazgeçilmezlerinden olan Josef de Souza, bu sezon süre aldığı 33 lig müsabakasının 32'sine ilk 11'de başladı.

Toplamda 2 bin 867 dakika sahada kalan deneyimli orta saha oyuncusu, Süper Lig'de en fazla şans bulan Fenerbahçeli oyuncu oldu.

NEUSTADTER VE GIULIANO

Josef de Souza'yı Rus stoper Roman Neustadter ile Brezilyalı Giuliano Victor de Paulo takip etti.

Ligde 32 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de forma giyen Neustaedter, 2 bin 814 dakika ile De Souza'nın ardından en istikrarlı isim olarak dikkati çekti.

Sezonun ilk yarısında 16 müsabakada oynayarak Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncusu olan Giuliano ise ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 maç kaçırdı ve en fazla forma giyen oyuncular sıralamasında 3. basamağa geriledi. Ligde oynadığı 30 maçın 29'una ilk 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu, 2 bin 598 dakika sahada kaldı.

EN GOLCÜ GİULIANO

Ligi 78 golle tamamlayan Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu Giuliano oldu.

Bu sezon başında Rusya'nın Zenit takımından transfer edilen Brezilyalı oyuncu, attığı 14 golle takımının gol yükünü çekti.

Roberto Soldado ve Jose Fernandao, Giuliano'nun ardından dokuzar golle takımlarına en çok gol katkısı veren isimler olarak ön plana çıktı.

Mathieu Valbuena 7, Aatıf Chahechouhe 5, Nabil Dirar ve Vincent Janssen 4'er, Josef de Souza, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Alper Potuk ile Ozan Tufan 3'er, Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı 2'şer, Hasan Ali Kaldırım da sezonu 1 gol ile tamamladı.

Sarı-lacivertli ekibin hanesine yazılan 6 gol ise rakip futbolcular tarafından kendi kalelerine gönderildi.

KART RAPORU

Fenerbahçeli futbolcular, bu sezon yapılan 34 maçta 4 kırmızı, 72 sarı kart gördü.

Geride kalan sezonda 1 kırmızı, 8 sarı kart gören Martin Skrtel, sarı-lacivertli takımın en hırçın futbolcusu oldu.

Birer kırmızı kartı bulunan Alper Potuk 6, Luis Neto 4, İsmail Köybaşı 3 sarı kartla cezalandırıldı.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Fenerbahçe'de ligde forma giyen futbolcuların oynadıkları maç, ilk 11'de başladığı karşılaşma sayısı, aldıkları toplam süreler ile attıkları gol ve gördükleri kart sayıları şöyle:

Futbolcu Maç sayısı İlk 11 Dakika Gol Sarı kart Kırmızı kart Josef de Souza 33 32 2867 3 6 - Roman Neustaedter 32 32 2814 3 5 - Giuliano Victor De Paulo 30 29 2598 14 - - Mehmet Topal 29 27 2469 2 3 - Nabil Dirar 29 27 2275 4 4 - Volkan Demirel 25 25 2250 - 2 - Hasan Ali Kaldırım 24 24 2073 1 5 - Martin Skrtel 21 21 1886 3 8 1 Mathieu Valbuena 29 16 1572 7 2 - Mauricio Isla 21 19 1549 - 2 - Aatıf Chahechouhe 26 18 1487 5 4 - Şener Özbayraklı 19 15 1426 2 5 - Roberto Soldado 26 14 1306 9 3 - Luis Neto 13 12 1066 - 4 1 Alper Potuk 25 9 1038 3 6 1 İsmail Köybaşı 14 11 987 - 3 1 Jose Fernandao 18 9 867 9 1 - Vincent Janssen 16 9 855 4 4 - Carlos Kameni 9 9 810 - 1 - Ozan Tufan 9 9 772 3 - - Mehmet Ekici 9 3 310 - 2 - Oğuz Kağan Güçtekin 8 2 140 - 1 - Robin van Persie 2 2 113 - - - Eljif Elmas 5 - 41 - - - Ahmethan Köse 1 - 23 - - - Muhammed Samed Karakoç 1 - 6 - 1 - Serhat Kot 1 - 1 - - -