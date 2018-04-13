Fenerbahçe'de Aykut Kocaman’ın gözdeleri arasında yer alan Fransız yıldız Jonathan Bamba’nın kulübü St. Etienne’den transfer dedikodularına dair önemli bir açıklama geldi.

A Spor'un haberine göre; Saint Etienne'nin Sportif Direktörü Frederic Paquet, "Jonathan Bamba'yı takımda tutmak istiyoruz. Onun gelişimi için Saint Etienne mükemmel bir kulüp. Bu yüzden burada kalması onun için de doğru hareket olacaktır. Transfer döneminde her şey olabilir ama bizi bırakmasını istemeyiz" dedi.

Saint Etienne formasıyla 28 maçta 6 gol atıp 8 asist yapan 22 yaşındaki yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.