Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri buna bağlı!

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğu son maça kadar kovalayan ancak son haftada Galatasaray'ın arkasında kalarak ikinci olan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde edememişti. Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi'ndeki rakipleri de belli olmaya yaklaştı! Fenerbahçe gözünü Sturm Graz'a çevirdi!