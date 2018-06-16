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Cocu, PSV yönetimine, “3 yıldır ulaşabileceğim her başarıya ulaştığımı düşünüyorum. Onun için de daha iyi olanakları olan bir kulübe gitmek istiyorum. PSV’yi şampiyon yaptık ve Şampiyonlar Ligi’ne soktum. Burası benim için tamamdır” diyerek resti çekti.