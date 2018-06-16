Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu...
Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturmasının ardından göreve getirdiği Sportif Direktör Damien Comolli daha önceden hazırladığı planları hayata sokmaya başladı.
Bunların başında da teknik direktörlük konusu geliyordu. Bunun için ilk etapta Aykut Kocaman ile bir görüşme yapan Comolli daha sonra da yeni isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı.
Fransız direktörün listesinde Buvac ve Puel gibi isimler de bulunuyordu ancak son anda listenin başında Phillip Cocu’nun olduğu ortaya çıktı.
Comolli ve Cocu’nun yaptığı görüşmeler sonunda ikilinin kesin anlaşmaya vardığı öğrenildi.
PSV’YE RESTİ ÇEKTİ
Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanmasında genç teknik adamın net tavrının da etkili olduğu ortaya çıktı.
Cocu, PSV yönetimine, “3 yıldır ulaşabileceğim her başarıya ulaştığımı düşünüyorum. Onun için de daha iyi olanakları olan bir kulübe gitmek istiyorum. PSV’yi şampiyon yaptık ve Şampiyonlar Ligi’ne soktum. Burası benim için tamamdır” diyerek resti çekti.
Bu durum sonrasında süreç daha da hızlı ilerledi ve Cocu ile her konuda anlaşma sağlandı.
Fenerbahçe yönetiminin Philip Cocu’yu en geç pazartesiye kadar açıklaması bekleniyor.
COMOLLI 1 YIL TAKİP ETMİŞ
Sportif Direktör Damien Comolli’nin yaklaşık bir yıldır teknik direktör Philip Cocu’yu yakın takibe aldığı öğrenildi.
Başkanlık yarışı hazırlıkları içerisindeki Ali Koç’un görüşüp anlaştığı Comolli daha o dönemlerde Philip Cocu’nun tüm maçlarını izlemiş ve gerekli tüm notları toplamış.
Bunun sonucunda da Ali Koç’un başkanlığa seçilmesinin ardından da Comolli’nin Cocu ile görüşüp anlaşması fazla uzun sürmedi.
KUYT YOK, YERLİ HOCA VAR
Teknik direktörlüğe getirilecek olan Philip Cocu’nun yardımcılığını da eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu Dirk Kuyt’ın yapacağı iddia edilmişti.
Sarı-Lacivertli camianın çok sevdiği Kuyt’ın adı ilk ortaya atıldığında da herkes buna sıcak bakmıştı.
Ancak alınan bilgilere göre Kuyt ile böyle bir anlaşmanın olmadığı Cocu’nun Hollandalı bir yardımcısının yanı sıra Türk futbolunu iyi bilen yerli bir hocanın da yardımcılığını yapacağı öğrenildi.
KOCAMAN'A TEŞEKKÜR EDİLECEK
Philip Cocu’nun teknik direktörlük görevine getirilmesiyle birlikte Aykut Kocaman devri de sona ermiş oldu.
Bodrum’da tatilde bulunan Kocaman ile başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli’nin bayram sonrasında İstanbul’da bir kez daha buluşacağı öğrenildi.
Bu buluşmada başkan Koç ve Comolli yaptığı çalışmalar ve yardımlarından dolayı Aykut Kocaman’a teşekkür edip yolları ayıracaklar.
2013'TE KADIKÖY'E GELMİŞTİ
Fenerbahçe'nin yeni sezon için anlaşmaya vardığı teknik direktör Phillip Cocu daha önceden de Kadıköy’e gelmiş ve Fenerbahçe karşısına çıkmıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal’ın görevde olduğu zaman 24 Temmuz 2013’te PSV ile oynanan hazırlık maçında Cocu Hollanda takımının hocası olarak sahaya çıkmıştı.
COCU'NUN YERİNE VAN BOMMEL
Phillip Cocu’nun Fenerbahçe’ye transferi Hollanda basınında da geniş yer buldu.
Ülkenin önde gelen ve en etkin gazetelerinden De Telegraaf, gelişmeleri, “PSV, Cocu’yu kaybetme riskiyle karşı karşıya” başlığıyla verildi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılacak PSV Eindhoven açısından Cocu’nun gitme durumunun korku dolu bir senaryo olduğunun altı çizilirken, kulüp yönetiminin alternatif planının hazır olduğu öne sürüldü.
Hollanda ekibinin 47 yaşındaki teknik adamın gitmesi halinde Mark van Bommel’i göreve getirmeyi planladığı ifade edildi.
KAZANDIĞI KUPALAR
TEKNİK DİREKTÖRLÜK DÖNEMİ
3 Eredivise şampiyonluğu
1 Hollanda Kupası
2 Hollanda Süper Kupası
FUTBOLCULUK DÖNEMİ
1 UEFA Süper Kupa
1 La Liga şampiyonluğu
4 Eredivisie şampiyonluğu
2 Hollanda Kupası
2 Hollanda Süper Kupası
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