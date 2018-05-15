Karabükspor'u 7-0 geçen Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları devam ediyor. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Aatif ve Hasan Ali Kaldırım, şampiyonluğa inandıklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin son haftalardaki formda oyuncusu Aatif yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ''Futbolda her şey mümkündür. Biz şampiyonluğa kesinlikle inanıyoruz. Önümüzdeki hafta belki rakiplerimiz bir hata yapacak. O nedenle son haftayı bekleyeceğiz. Karabükspor için bunlar zor maçlar çünkü haftalar önce düşmeleri kesinleşmişti. Geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda dönerler.'' ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ KALDIRIM: ''ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR''

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım ise, ''Bugün sadece kazanmak yetmiyordu, farklı kazanmamız gerekiyordu. En kötü ihtimalle şu an bulunduğumuz konumu koruma adına görevimizi yaptık. Umudumuzu son haftaya taşıdık, şansımız devam ediyor. Son hafta maçların aynı saatte oynanacağını ümit ediyorum, bekleyip göreceğiz.'' dedi.