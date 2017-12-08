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Verdiği röportajda "Fenerbahçe'den bir teklif aldın mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Fransız oyuncu, "Şu anda kendi kendime fazla sorular sormuyorum. Yüreğimde sezonu burada bitirmek ve sonrasında geleceğimi sorgulamak var. Sakince kararımı vereceğim. Şu anda iyi sonuçlar almayı ve sezonun ilk yarısını iyi bir şekilde sonuçlandırmak var" cevabını verdi.