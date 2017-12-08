Fenerbahçe'nin Zenit'ten transfer ettiği Luis Neto, Portekiz devi Benfica'nın radarına girdi.
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Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Luis Neto için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Portekiz basınına göre Benfica, F.Bahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Zenit'ten kiraladığı Luis Neto'nun bonservisini almak için gerişimlere başladı.
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Görüşmelerin olumlu ilerlediği de belirtildi. 29 yaşındaki savunmacı Osmanlı maçından sonra ligde bir daha forma yüzü göremedi. Neto, ligde 7 müsabakada görev aldı. (Akşam)
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OZAN TUFAN GİDİYOR MU?
Fenerbahçe'de beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan Ozan Tufan için kritik günler başlıyor...
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İspanyollar, milli yıldız için bu ayın sonunda Fenerbahçe’nin kapısını bir kez daha çalacak.
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Yapılacak 8 numara transferi ve Eljif Elmas'a lisans çıkarılmasından sonra Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı Mehmet Ekici ile beraber zorlu bir süreç bekliyor.
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İlk 11'deki yerini kaybeden Ozan'la Deportivo ciddi şekilde ilgileniyor. İspanyol temsilcisi milli yıldızı 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.
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Fenerbahçe'nin planı ise yedeğe düşen oyuncusunu çok iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak. Tabii Aykut Kocaman da onaylarsa...
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Deportivo'nun bu ayın sonunda Ozan'ın transferi için girişimlerini hızlandıracağı, cezbedici bir kiralama teklifi ile sarı-lacivertlilerin kapısını bir kez daha çalacağı öğrenildi. (Fotomaç)
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JOSEF'İN PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, sezon başında kadrosuna dahil edemediği Josef de Souza için F.Bahçe’nin kapısını bir kez daha çaldı.
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İngiliz ekibinin yazılı teklifi salı günü kulübe ulaştı. Bromwich’in daha önce önerdikleri 11 milyon 500 bin euroluk teklifi revize ettikleri öğrenildi.
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Ada temsilcisinin yeni teklifinin 15 milyon euro (Yaklaşık 70 milyon TL) olduğu belirtildi. Kanarya’nın West Bromwich Albion’dan gelen bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.
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Bu konu ile ilgili karar Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın raporuna göre verilecek. Sambacı, deneyimli çalıştırıcının en güvendiği oyuncuların başında geliyor.
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Devre arasında sol bek, sol açık ve orta sahaya takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe’nin bu planını hayata geçirmesi için maddi kaynak yaratması ve yabancı kontejanından yer açması gerekiyor.
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Kadroda bulunan yabancı oyuncular arasında en ciddi teklif Josef’e gelmiş durumda. Sambacı, yönetimin alacağı karara saygılı olacağını menajeriyle paylaştı.
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Sezon başında İngiliz ekibinden gelen teklif sonrası Sarı-Lacivertli Yönetim, Josef de Souza’nın takımdan ayrılmasına izin vermişti. Ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.
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Kanarya’nın, Fernandao ve RvP’yi de satış listesine koyacağı belirtildi. (Akşam)
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BREZİLYA'DAN BİR YILDIZ DAHA
Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaşan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımın son durumu hakkında bilgi alışverişi yaptığı ve bu görüşmede yıldız bir ismin gündeme geldiği öğrenildi.
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Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isim Gustavo Scarpa. Aykut Kocaman, Scarpa ismine onay verirken, yöneticiler de bu transfer için harekete geçti.
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Fenerbahçe asbaşkanı Ali Yıldırım'ın Brezilyalı oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve 23 yaşındaki oyuncunun maliyeti hakkında bilgi aldığı bildirildi.
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Yıldırım'ın Aralık ayı sonunda bir kez daha Scarpa'nın menajeri ile masaya oturacağı öğrenildi. Fluminense'li oyuncunun sözleşmesi 2020'de sona eriyor.
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Gerçek mevkisi sağ kanat olan Scarpa, 10 numara da oynayabiliyor. Genç yetenek, Brezilya Ligi'nde 38 maçta 2 gol atarken, 13 de asist yaptı. Sambacı yıldız, Copa Sudamericana'da ise 5 maçta 1 gol atarken 2 de asist üretti.
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Scarpa, teknik bir oyuncu olmasının yanı sıra bitmek bilmeyen enerjisiyle de tanınıyor.
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23 yaşındaki Brezilyalı genç yetenek Gustavo Scarpa, 1 kez Brezilya Milli Takım forması giydi... Scarpa, Brezilya'nın en yetenekli genç oyuncularından.
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Fenerbahçe'nin transferini düşündüğü Brezilyalı yıldız futbolcu Gustavo Scarpa, ülkesinde yılın en iyi 11'ine seçildi. (Takvim)
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FERRI'YE FENERBAHÇE'Yİ SORDULAR
Jordan Ferri'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
Fenerbahçe'nin orta sahadaki transfer adaylarından Jordan Ferri'ye sarı-lacivertli takımı sordular.
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Devre arasında 2-3 transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin orta sahasındaki adaylar arasında gösterilen Jordan Ferri, sezon sonuna kadar Lyon'da kalmayı planladığını söyledi.
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Verdiği röportajda "Fenerbahçe'den bir teklif aldın mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Fransız oyuncu, "Şu anda kendi kendime fazla sorular sormuyorum. Yüreğimde sezonu burada bitirmek ve sonrasında geleceğimi sorgulamak var. Sakince kararımı vereceğim. Şu anda iyi sonuçlar almayı ve sezonun ilk yarısını iyi bir şekilde sonuçlandırmak var" cevabını verdi.
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Orta sahaya teknik bir oyuncu kazandırmak isteyen Fenerbahçe, bu transferi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama olarak gerçekleştirmeyi planlıyordu. Bu sezon Lyon'da 12 maçta 439 dakika şans bulan 25 yaşındaki 1,72'lik oyuncunun Lyon ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (Sporx)
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VIDAL'E ÇILGIN TEKLİF
Fenerbahçe'nin Bayern Münih'li Arturo Vidal'ı transfer etme girişimi taraftarlar arasında da büyük heyecan yarattı.
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Gerçekleşmesi halinde büyük yankı uyandıracak bu transfer için öncelikle oyuncunun "evet" demesi gerekiyor. Menajeri Fernando Felicevich aracılığı ile durumu sorulan 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilere henüz bir dönüş yapmadı.
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Oyuncudan gelecek habere kilitlenen Fenerbahçe, bu arada boş durmuyor.
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Sarı-lacivertli yönetim, Bayern Münih'te vergiler çıkınca eline net 4 milyon euro geçen Vidal'e bu ücretin daha fazlasını ödemeye hazır. Yıldız isme teklife "evet" demesi halinde bu garanti verildi.
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Fenerbahçe, Alman ekibiyle yıl sonunda 1 yıl daha sözleşmesi kalacak olan Arturo Vidal'in, "önce kirala sonra satın al" formülüyle bonservisine de sahip olmak istiyor. Kanarya, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için de Milan'a yoklama çekmişti.
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Bayern Münih, 95 kez Şili Milli Takımı forması giyip 23 gol atan Vidal'ı, 2015'te 37.5 milyon euro karşılığında Juventus'tan transfer etmişti. Vidal, Jupp Heynckes'in gelişiyle daha az süre bulmaya başlamıştı. (Fotomaç)
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YENİ KUYT ARANIYOR
Fenerbahçe Yönetimi devre arasında üç bölgeye transfer yapmayı planlıyor. Sol bek ve orta sahanın yanısıra kanat forvet pozisyonu için de çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.
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Teknik Direktör Aykut Kocaman ve ekibi kanat forvet bölgesinde daha önce birlikte çalıştıkları Dirk Kuyt tarzında birini arıyor.
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Hem çizgide hem de ileri uçta oynayabilecek özelliklerde bir oyuncu bakan sarı-lacivertliler aynı zamanda bu ismin takım savunmasına katkı sağlaması gerektiğini de ifade ediyor.
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Yetkililer aslında geçmiş dönemde oynayan, hem futbolu hem de karakteriyle takıma büyük katkı sağlayan Kuyt tipinde bir futbolcunun peşinde...
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Kuyt'ın forma giydiği dönemde saha içi liderliği, taktik bilgisi ve profesyonelliğinin yanısıra birçok pozisyonda oynayabildiğinin altı çiziliyor.
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Bu kriterlere tam anlamıyla uygun bir isim bulmak pek mümkün olmasa da en azından bunların bazılarını karşılayabilecek oyuncu arayışı sürüyor.
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Teknik Direktör Kocaman'ın sağ kanatta Dirar'ın performansından çok memnun olduğu, bu bölgeden sağladıkları verimi sol tarafta da elde edebilmek için devre arasında bu bölgeye yapılacak transferlere büyük önem verdiği öğrenildi.
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Bir sol bek ve kanat oyuncusu ile Fenerbahçe'nin daha fazla çözüm üretebilen bir takım hüviyetine kavuşacağını düşünen teknik heyet, orta alana gelecek topu daha iyi ve hızlı kullanabilen bir oyuncu ile eksiklerin büyük ölçüde giderileceğini öngörüyor. (Milliyet)
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