Fenerbahçeli Giuliano, Brezilya Milli Takımı'na seçildi

Giuliano, tekrar milli takıma geri döndü.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, Brezilya'nın Japonya ve İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Bir önceki milli arada davet almayan Giuliano, bu kez Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini aldı.

Brezilya Milli Takım formasıyla 13 maça çıkan Giuliano'nun golü bulunmuyor. 1990 doğumlu oyuncu genç yaş gruplarında ise 14 kez milli formayı giyip 3 gol attı.

Giuliano

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