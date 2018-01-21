Fenerbahçeli Giuliano, Süper Lig'in 18. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında sakatlanarak 72. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano'nun omzu çıktı. Maçın 70. dakikasında bir pozisyonda sağ kolunun üzerine düşen tecrübeli oyuncu maça devam edemedi. Giuliano yerine oyuna Alper Potuk dahil oldu. Hastaneye götürülen Giuliano'nun çıkan omzunun yerine takıldığı ve tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Giuliano'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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